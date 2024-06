F1 | Test Pirelli: Leclerc al Mugello con la Ferrari SF-24

La Ferrari è tornata a girare al Mugello, anche se la pista del Cavallino è uscita dal radar del mondiale di Formula 1. Il tracciato toscano di proprietà del marchio di Maranello è stato scelto dalla Pirelli per lo sviluppo delle gomme 2025, seguendo il piano concordato dal fornitore unico milanese con la FIA.

Si è trattato del quinto test di sviluppo dopo Barcellona, ​​Jerez de la Frontera, Suzuka e Le Castellet. In pista giovedì c’era Charles Leclerc con la SF-24: dopo il ritiro patito domenica nel GP del Canada al seguito di un problema di misfiring al motore,il monegasco è tornato in attività per seguire l’evoluzione degli pneumatici per il prossimo anno. Charles ha effettuato test comparativi tra diverse mescole e costruzioni in vista del 2025.

Data la natura di questo particolare tracciato, è stata prestata particolare attenzione alle mescole più dure della gamma prevista per la prossima stagione, con l'obiettivo strategico principale di ridurre il surriscaldamento. Nel pomeriggio ha piovuto, il che ha reso necessarie le gomme intermedie, proseguendo così il lavoro iniziato sul circuito del Paul Ricard. A fine giornata Leclerc aveva completato 120 giri, pari a 630 chilometri.

Domani sarà il turno di Carlos Sainz che completerà la due giorni in Toscana: l’impianto di Scarperia è stato scelto per la varietà del suo disegno che propone un lungo rettilineo e abbina curvoni in appoggio molto veloci a chicane da bassa percorrenza, offrendo uno scenario molto utile verso la definizione delle nuove coperture.