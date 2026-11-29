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F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”
La superiorità evidenziata dalla Mercedes a Lusail ha offerto importanti indicazioni in chiave 2027. Secondo il team principal McLaren, la monoposto di Brackley ha mostrato un potenziale aerodinamico superiore a quello della concorrenza, che le caratteristiche del circuito hanno consentito di sfruttare appieno.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 29 nov 2026, 11:31
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Ci sono weekend di gara che, al di là del risultato sportivo, offrono indicazioni destinate ad avere un peso anche nel medio e lungo termine. Le prestazioni della Mercedes sul circuito di Lusail non sono passate inosservate agli occhi della concorrenza, e l’analisi proposta da Andrea Stella al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar è andata ben oltre il bilancio della giornata.
La McLaren è riuscita a ribaltare i rapporti di forza con la Red Bull emersi nelle prove libere, confermandosi seconda forza alle spalle della Mercedes grazie a un’ottima esecuzione della sessione di qualifica. Ma a colpire Stella è stato soprattutto il potenziale espresso dalla monoposto di Brackley, una prestazione che secondo il team principal della McLaren offre una misura di quanto margine di sviluppo ci sia ancora nell’ambito del regolamento tecnico entrato in vigore quest’anno.
“Abbiamo visto una certa variabilità nei rapporti di forza sui diversi circuiti che abbiamo visitato recentemente – ha spiegato Stella – ma questo tracciato premia in modo molto evidente la monoposto che dispone del maggior carico aerodinamico nelle curve a media e alta velocità. E direi che la Mercedes sembra essere la vettura in grado di generare più carico”.
Andrea Stella, McLaren
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A rendere particolarmente interessante l’analisi di Stella è la distinzione tra il potenziale aerodinamico di una monoposto e la possibilità di sfruttarlo. Nel corso della stagione la Mercedes ha dovuto fare i conti con una finestra di funzionamento non sempre facile da centrare, una caratteristica che ha condizionato le prestazioni della monoposto su alcune tipologie di circuito. A Lusail, però, le condizioni sono ideali per mitigare questo limite.
“Credo che siano nelle condizioni di ridurre alcune delle limitazioni legate alla finestra di funzionamento di cui hanno parlato in passato. Probabilmente perché qui l’asfalto è molto liscio e consente, ad esempio, di utilizzare un assetto molto rigido, limitando le variazioni dell’altezza da terra. È un circuito molto sensibile al carico aerodinamico, ma che offre anche gli strumenti per mantenere la monoposto nella sua finestra di funzionamento ideale. Inoltre, non ci sono molte delle curve a bassa velocità che abbiamo trovato a Las Vegas o a Baku”.
L’aspetto che più interessa Stella non è tanto il divario emerso nelle qualifiche di Lusail, quanto ciò che rappresenta in termini di potenziale di sviluppo. La Mercedes ha dimostrato che con l’attuale regolamento tecnico è possibile raggiungere livelli di carico aerodinamico che la concorrenza non sembra ancora in grado di garantire.
“Credo che la Mercedes abbia lanciato un messaggio a tutto il paddock in merito al carico aerodinamico che si può estrarre da questo regolamento e da questa tipologia di monoposto. È un messaggio che tutti abbiamo ricevuto. Allo stesso tempo, considerando le diverse tipologie di circuito, è chiaro che anche la capacità di sfruttare il potenziale della vettura e di poter operare in un’ampia finestra di funzionamento riveste una grande importanza”.
Non è mancato un riferimento al lavoro che attende i tecnici delle squadre nel corso della pausa invernale. Stella ha sottolineato come la prestazione della Mercedes in Qatar abbia inevitabilmente riacceso l’interesse della concorrenza nei confronti delle soluzioni aerodinamiche adottate dagli ingegneri di Brackley.
“Quando si arriva su circuiti di questo tipo, o quando attraverso l’assetto si riesce a controllare la finestra in cui opera la monoposto, il livello di carico aerodinamico che la Mercedes sembra in grado di generare appare di uno step superiore a quello di tutti gli altri. Sono sicuro che tutti torneranno a guardare con rinnovato interesse le fotografie che le squadre si scattano reciprocamente, cercando di capire quali dettagli del progetto aerodinamico possano essere rilevanti per raggiungere queste prestazioni”.
Al termine della prima stagione disputata con il nuovo regolamento tecnico, il team principal della McLaren è convinto che i margini di crescita siano ancora molto ampi. Una prospettiva che lascia aperti diversi scenari in vista del prossimo mondiale. “Credo che sul fronte tecnico siamo ancora lontani dall’aver esaurito il potenziale dell’attuale regolamento. C’è ancora molto da trovare e i rapporti di forza potranno cambiare sensibilmente a seconda di chi riuscirà a interpretare meglio queste norme, soprattutto sul fronte aerodinamico”.
Stella ha poi aggiunto un elemento di riflessione, chiamando in causa un altro circuito caratterizzato dalla presenza di numerose curve ad alta velocità, quello di Sepang. Un riferimento tutt’altro che casuale, anche se ha preferito non entrare nei dettagli.
“Ricorderete che quando siamo stati in Malesia ci sono stati alcuni commenti, non solo da parte della McLaren, relativi alla difficoltà di spiegare perché le monoposto non rendessero come previsto. A Sepang ci sono alcune curve non molto diverse da quelle che troviamo qui, ma ci sono altri aspetti che influenzano l’aerodinamica e che sono molto differenti tra i due circuiti. Non vi dirò quali, ma potete venire da me con delle ipotesi e in privato potrei dirvi se sono corrette o meno...”. Il primo indiziato sembra essere l’asfalto del circuito di Lusail.
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