F1 | Red Bull: scade il tempo di Perez. Spa sarà l'ultimo valzer?

Nelle ultime cinque gare del mondiale i punti raccolti da Sergio Perez lo pongono in undicesima posizione, dietro anche a Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Al momento la Red Bull può ancora vantare una posizione solida nella classifica Costruttori, il margine di 71 punti sulla Ferrari (78 sulla McLaren) permettono alla squadra campione del mondo di non dover correre ai ripari. Tuttavia, il parziale di 94 a 11 ottenuto negli ultimi cinque Gran Premi dal tandem Verstappen e Perez sta iniziando a preoccupare seriamente Helmut Marko e Christian Horner.

Sempre a partire da Monaco, ovvero cinque GP fa, la Red Bull ha ceduto 37 punti alla Mercedes e 36 alla McLaren, ed in prospettiva è questo il dato che allarma di più la sede di Milton Keynes. Per Perez la doppia trasferta Hungaroring-Spa sembra essere tanto un’ultima chiamata e non è un caso che a partire dal weekend di Silverstone si siano intensificati i rumors sul suo futuro.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Red Bull Content Pool

Le mezze frasi di Marko sono tradizionalmente il preludio a qualche cambiamento, e sono progressivamente aumentate le lodi nei confronti di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo ed anche il futuro della Racing Bull è tornato ad essere d’attualità con una line-up 2025 che riproporrà un tandem di giovani.

“So di non aver garantito alla squadra il 100% del mio rendimento – ha ammesso ieri Perez – e questo a volte mi ha messo in posizioni difficili. In alcuni casi molta responsabilità è stata mia, ma ci sono state anche molte altre circostanze che hanno creato un circolo vizioso. A Silverstone ho completato un ottimo venerdì, poi ho commesso un errore in qualifica, quindi è dipeso da me. Poi in gara abbiamo rischiato con la strategia e non ha funzionato”. “Ma alla fine so che l’unica cosa che conta in questo sport – ha concluso Checo - è come finirò la stagione ad Abu Dhabi. Ora siamo sulle montagne russe e spero di tornare in forma molto presto”.

Questa la visione di Perez, ma c’è chi è convinto che in realtà il tempo a disposizione del messicano sia molto più ridotto e che, qualora non arrivasse una risposta convincente tra Hungaroring e Spa, la pausa estiva per Checo rischierebbe di essere molto più lunga del previsto. In Red Bull (non è un segreto) c’è una divergenza di vedute tra Horner, che qualora dovesse sostituire Perez punterebbe su Ricciardo, e Marko, che vedrebbe più adatta la figura di Tsunoda.

Da quanto sta emergendo nel paddock dell’Hungaroring la candidatura del giapponese nell’ultima settimana avrebbe guadagnato terreno. C’è poi anche Liam Lawson. Il test completato la scorsa settimana a Silverstone, al volante della RB20, ha aggiunto il nome del neozelandese tra i potenziali candidati al posto di Perez, ma più all’esterno che all’interno della squadra, la quale al momento vede la candidatura di Lawson indirizzata verso la Racing Bulls.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Erik Junius

Su questo scenario aleggiano costantemente anche i rumors in merito a Max Verstappen. Il campione del mondo sembra intenzionato a restare in Red Bull, almeno nel 2025, poi di vedrà. Lo ha ribadito Horner (ma questo è scontato) e lo ha detto anche Max, e questo conta di più. A vederla diversamente è papà Jos, ma la sua influenza sulle scelte di Max sembra essere in calo. C’è anche chi sostiene che qualora i due Verstappen volessero creare il massimo disagio possibile a Horner, lo scenario migliore sarebbe un addio alla squadra in autunno, con il quarto titolo mondiale già in tasca e un mercato piloti di fatto già chiuso, almeno delle figure di vertice. Complottismo? La risposta arriverà solo a giochi fatti, quando lo scacchiere team-piloti per la stagione 2025 sarà completato.