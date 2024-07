F1 | Red Bull: rotto il coprifuoco per un guaio all'ibrido di Max

C’è stato un allarme nel box di Max Verstappen ieri sera: i dati telemetrici avevano segnalato che c’era qualcosa che non quadrava nel sistema ibrido della power unit Honda RBPT H002. Ricordiamo che il pilota olandese ha smarcato dalla FP1 il quinto motore endotermico che costerà al tre volte campione del mondo dieci posizioni nella griglia di partenza ed è venuto il dubbio che fosse necessario procedere alla sostituzione di altri elementi.

Il team di Milton Keynes, una volta individuato il problema al sistema ibrido, ha deciso di rompere il coprifuoco, sfruttando a Spa-Francorchamps la prima delle due opportunità concesse dalla FIA.

La squadra dei meccanici di Verstappen è stata chiamata a un super lavoro per smontare il retrotreno della RB20 e sostituire con parti già omologate gli elementi del sistema elettrico che sono andati in crisi.

Nella squadra campione del mondo non hanno voluto rivelare dei dettagli, ma il clima nel box sembra tranquillo e sereno prima della disputa dell’ultimo turno di prove libere che precede le qualifiche.

La Red Bull scende in pista dopo una notte di lavoro non solo in pista: i tecnici si aspettavano che Max potesse rivaleggiare per la pole position e, invece, le FP2 hanno dato indicazioni diverse, proponendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri davanti alla RB20 di Verstappen.