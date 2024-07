F1 | McLaren gioca da sola con Max penalizzato. Ferrari da podio...

La McLaren si candida a regalarsi una pausa estiva particolarmente dolce. Nel venerdì di Spa il box ‘papaya’ ha ricevuto due buone notizie: Verstappen pagherà (almeno) dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica e le due MCL38 si sono ambientate molto bene anche al layout più completo dell’intero calendario. La combinazione delle due cose porta in una chiara direzione: il dubbio su chi potrà vincere il Gran Premio del Belgio è un rebus da risolvere all’interno del box della McLaren.

Quando un ciclo tecnico che ha marchiato a fuoco più stagioni (come nel caso Red Bull) perde la sua posizione dominante ci vuole un po' di tempo per convincersi e convincere che le cose stanno effettivamente cambiando. “Si, ma… vediamo a Spa”, era il leitmotiv dopo il Gran Premio di Ungheria in merito al potenziale della McLaren.

Bene, a Spa Norris e Piastri sono ancora davanti a tutti, come lo scorso weekend in Ungheria. Max Verstappen è più vicino, ma c’è da considerare che quella belga doveva essere la pista perfetta per la Red Bull, come è apparso nella sessione FP1.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Nel turno pomeridiano il quadro è cambiato, con l’uno-due nella simulazione di qualifica (Norris davanti a Piastri di due decimi) e soprattutto il long-run di Oscar con gomme medie, di gran lunga il più veloce in pista. Le proprietà camaleontiche della McLaren si sono confermate, il bilanciamento tra i tre settori di Spa (sempre un grattacapo per gli ingegneri) è sembrato già molto buono nei primi giri.

Certo, un Verstappen senza penalità sarebbe da considerare dal tandem Norris-Piastri come una minaccia concreta, ma un Max molto in forma non è comunque riuscito a tenere il passo. Il gap è piccolo, ma nelle previsioni avrebbe dovuto essere nella direzione opposta, ovvero a favore (e non di poco) della Red Bull. C’è chi spera nella pioggia, una variabile che a Spa fa parte del circuito come l’asfalto, e la conferma di quanto alcune squadre credano in un sabato bagnato è arrivata anche con l’utilizzo di un doppio set di gomme soft (da parte di Norris e Leclerc) nella sessione FP2. In caso di perturbazione in FP3 o in qualifica, i treni di gomme rosse non serviranno a nulla.

Helmut Marko, Max Verstappen e Christian Horner, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dietro la McLaren è in corso una partita importante che potrebbe avere come premio una posizione sul podio. Dipenderà, ovviamente, dalla rimonta di Verstappen, ma almeno sulla griglia di partenza il ruolo di terza forza vede Ferrari in leggero vantaggio sulla Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc e Sainz nelle simulazioni di qualifica si sono confermati alle spalle di Verstappen e davanti a Russell, con Carlos autore anche di un buon long-run che lo ha visto a due decimi da Max ma con un margine di ben quattro decimi sulla Mercedes di George. Anche con le soft il confronto ha confermato le stesse gerarchie, con Leclerc che si è confermato più veloce di un Hamilton apparso in difficoltà.

“Partiamo da una situazione molto diversa rispetto alle ultime due gare – ha spiegato Lewis – e onestamente non so cosa dire perché quando abbiamo montate le gomme soft non sono riuscito a migliorare i miei tempi precedenti e mi sono trovato alle prese con un sacco di problemi di bilanciamento. Essere indietro di 1"2 secondi dalla vetta della classifica non è una bella sensazione…”.