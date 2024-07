F1 | Red Bull: al di là del bazooka è più nuova di quello che sembra

La Red Bull continua a essere un laboratorio. La RB20 che Adrian Newey ha lasciato in eredità al gruppo tecnico guidato da Pierre Waché è una macchina dai contenuti estremi: il sistema di raffreddamento inedito ha reso lo sviluppo della vettura di Milton Keynes più complesso del previsto e con qualche battuta d’arresto dovuta principalmente alla ricerca dell’affidabilità.

Max Verstappen proprio a Spa-Francorchamps sarà costretto a cedere 10 posizioni sulla griglia di partenza perché smarcherà la quinta power unit della stagione, andando oltre il limite dei quattro motori che è concesso a ciascun pilota. È evidente che l’evoluzione della RB20 è stata condizionata dall’esigenza di salvaguardare il 6 cilindri Honda BRPT H002.

Per Max nella vettura c’è un potenziale che ancora la squadra non è riuscita a estrarre, ma l’olandese, autore di vittorie in rimonta con la RB18 e RB19, non si azzarda a dire che potrà puntare al gradino più alto del podio con la RB20 nonostante la penalità. È evidente che la squadra di Milton Keynes sta lavorando duramente per riprendersi uno scettro tecnico che è stato abilmente scippato dalla McLaren.

La Red Bull RB20 di Max Verstappen nel box di Spa Foto di: Erik Junius

In Belgio rivediamo la Red Bull che è tornata alla configurazione aerodinamica dotata del bazooka nel cofano motore, ma è davvero una definizione impropria parlare di vettura “vecchia” perché il fondo e il muso con il nuovo nasino più stretto e le ali sono quelle nuove.

Red Bull RB20: il muso è quello con il nasino più stretto già visto in Ungheria Foto di: Giorgio Piola

La carrozzeria con il bazooka è più efficiente aerodinamicamente e le velocità di Spa-Francorchamps (oltre alle temperature mutevoli) dovrebbero azzerare i problemi di raffreddamento (vedremo una RB20 molto chiusa) favorendo, al contrario, la ricerca delle prestazioni.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra la fiancata e il marciapiede del fondo: per il primo turno di prove libere, mentre la FIA farà le misurazioni sulle flessioni delle ali anteriori, la Red Bull si dedicherà a capire quanto e come funziona il nuovo fondo che a Budapest era stato utilizzato sia da Verstappen che da Perez.

Guardando con attenzione il pavimento del fondo si osserverà la comparsa di piccoli tubi di Pitot e di sensori di pressione per valutare con attenzione l’andamento dei flussi e come si genera il carico aerodinamico alla ricerca del miglior bilanciamento fra le basse e le alte velocità. La trasferta belga, quindi, deve diventare un’occasione di riscatto per la squadra campione del mondo per trovare le giuste linee guida con cui affrontare la seconda parte della stagione, cercando magari di contenere l’ascesa delle McLaren.