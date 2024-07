F1 | Norris: “Buon inizio, da valutare il carico per la pioggia”

La prima giornata di prove a Spa è andata in archivio con la pioggia che ha fortunatamente risparmiato la Formula 1, quantomeno al venerdì. Le prime indicazioni vedono una lotta a tre per la pole position, con le due McLaren e Max Verstappen in rampa di lancio per giocarsi la posizione più abita sulla griglia di partenza.

Tuttavia, c’è anche un doppio motivo che spinge i tre protagonisti della FP2 a volere la pole: Verstappen deve scontare 10 posizioni di penalità per la sostituzione del motore, per cui più sarà avanti in qualifica, meglio si schiererà sulla griglia. Al contrario, per Norris l’obiettivo è proprio l’opposto: non solo mettersi davanti al compagno di squadra, ma anche fare in modo che l’olandese parta il più indietro possibile, in modo da pensare di poter strappare quanti più punti possibile per la classifica.

Per quanto la prima giornata sia stata molto positiva, per Norris c’è comunque qualcosa su cui dover lavorare per trovare il feeling migliore, per quanto la notizia positiva sia che, anche su questa pista, il setup di base si sia rivelato subito efficace, permettendo alla squadra di Woking di potersi iniziare subito a concentrare sui dettagli piuttosto che dover stravolgere la situazione.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stata una buona giornata, anche se la Red Bull sembra molto veloce. Tuttavia, non mi sono sentito a mio agio al 100% in macchina oggi, quindi dobbiamo vedere come migliorare il feeling per domani. Siamo in testa alla classifica di giornata, ma non mi sono sentito totalmente al mio agio. Speriamo di poter trovare più facilmente il ritmo”, ha raccontato Norris alla fine della giornata, sottolineando come serva ancora lavorare su qualche dettaglio per arrivare a trovare un assetto che gli possa garantire più fiducia in pista. Un processo normale, ma che conferma comunque quanto questa MCL38 sia diventata più efficace su una vasta gamma di tracciati.

“Ora arriviamo su qualsiasi pista e siamo vicini a un buon setup, non abbiamo più bisogno di stravolgere la macchina. Se lo fai, vuol dire che non hai fatto un buon lavoro prima del weekend. Ma ci siamo preparati bene, abbiamo un buon setup sulla vettura e sta funzionando, ma credo che da parte mia il feeling non sia ancora dei migliori”.

Curiosamente, Norris è stato uno dei soli due piloti assieme a Charles Leclerc ad utilizzare un secondo set di gomme soft in FP2, il che significa che ne avrà a disposizione uno in meno per la giornata di domani. Una scelta interessante, che potrebbe essere magari ragionata sul fatto che le previsioni danno pioggia al sabato, potendosi così concedere un tentativo in più con la mescola tenera al venerdì e, allo stesso tempo, risparmiare una media in vista del resto del weekend.

A Spa McLaren si è presentata con una nuova ala da basso carico, pensata per piste come quella belga, mentre fino allo scorso anno il team di Woking aveva dovuto riutilizzare ali non proprio ottimizzate, tirando fuori dagli "archivi" quella sfruttata a Baku a inizio stagione. Un tema di cui gli ingegneri erano ben consapevoli ma che avevano deciso di rimandare, ben sapendo che ci sarebbe stato da lavorare per aumentare l’efficienza anche con i pacchetti a basso carico, magari andando a rivedere il concept delle ali.

McLaren MCL38, dettaglio tecnico Foto di: Jake Boxall-Legge

Per il weekend il meteo sembra piuttosto instabile: la pioggia era prevista già per oggi ma, tranne per uno scroscio in mattinata, la situazione è rimasta stabile permettendo ai piloti di girare sull’asciutto. Per domani, invece, le previsioni indicano una concreta possibilità di pioggia, al contrario della domenica, quando dovrebbe tornare il sole garantendo temperature più miti. Le scuderie dovranno seguire molto attentamente le previsioni in vista del resto del weekend, in modo da capire su quale assetto puntare.

Una scelta che dovrà effettuare anche la McLaren, seppur le parole di Norris lascino intendere come il pilota inglese sia propenso ad andare verso un'ala più carica. A Silverstone tra il venerdì e il sabato gli ingegneri avevano deciso di puntare su una configurazione leggermente più carica proprio in ottica del rischio pioggia, aspetto che aveva dato una mano nel momento in cui la pista si era bagnata poi in gara.

“Abbiamo dei dubbi su quale livello di carico adottare. Generalmente per la pioggia vuoi un setup ad alto carico, ma sembra che sia la direzione su cui puntare comunque. Vedremo con gli ingegneri dopo la sessione”, ha aggiunto poi Norris.