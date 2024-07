F1 | Mercedes: il nuovo fondo e una sola beam wing per la W15

La Mercedes vuole proseguire il trend positivo delle ultime tre gare con due vittorie e un terzo posto della W15. Se la scorsa settimana in Ungheria la squadra di Brackley non ha portato novità significative, se non adattamenti alla pista magiara, ecco che la situazione cambia in maniera significativa per il GP del Belgio che chiude la prima parte della stagione prima delle vacanze estive.

C’è una certa aspettativa per la freccia nero-argento sui saliscendi delle Ardenne: i tecnici diretti da James Allison hanno lavorato su più fronti della vettura per cercare la massima efficienza aerodinamica, visto che a Spa-Francorchamps bisogna trovare un buon compromesso fra la ricerca delle velocità massime nei lunghi rettilinei e il carico indispensabile a percorrere il tratto centrale che è guidato.

L’ala anteriore utilizza flap con una corda minore, ma la modifica più significativa riguarda il fondo: nell’immagine di Giorgio Piola è possibile notare come ci sia uno dei deviatori di flusso all’ingresso dei canali Venturi che sporge decisamente e mostra ora una dimensione maggiorata.

Mercedes W15: ecco l'ala posteriore da basso carico e la beam wing unica Foto di: Giorgio Piola

Per quanto riguarda il marciapiede si osserva una minore sporgenza della copertura del cono antintrusione anteriore, mentre nel bordo d’uscita laterale non sfugge l’aggiunta di un micro-flap incurvato verso l’alto che si trova poco sotto il primo della sequenza di cinque.

Gli specialisti della Stella hanno trovato un buon filone di sviluppo che stanno buoni risultati e non deve sorprendere se si vedono dei piccoli aggiornamenti di micro aerodinamica che contribuiscono ad un migliore andamento dei flussi: tre dei quattro elementi sotto al pavimento non hanno più lo spigolo superiore che è stato arrotondato con un lavoro di fino.

Sull’Halo, invece, sono spariti i diademi in carbonio che creavano dei soffiaggi sulla corona del sistema di sicurezza, mentre nel retrotreno, oltre all’ala da basso carico, si registra la presenza di un solo elemento della beam wing e un diffusore che nel bordo d’uscita superiore è leggermente più camberato alla ricerca di più deportanza.