F1 | Nuova power unit per Tsunoda a Spa: sarà penalizzato

Quello del Gran Premio del Belgio non sarà un fine settimana facile per Yuki Tsunoda. Il pilota di Racing Bulls partirà dal fondo dello schieramento questa domenica per aver smarcato un nuovo motore fuori dalla rotazione consentita dal regolamento.

Motorsport.com è venuta a conoscenza che Tsunoda era al limite con tutte le componenti della propria power unit eccetto gli scarichi. Con il motore Honda nuovo smarcato in questo fine settimana andrà in penalità.

La scelta, però, è stata fatta in funzione del circuito. E' noto come Spa-Francorchamps sia una pista che permette ai piloti di risalire la china qualora il passo gara sia così buono da consentirlo. Non a caso la stessa penalità sarà presa da Max Verstappen sempre per lo stesso motivo.

L'olandese di Red Bull perderà 10 posizioni per la sola sostituzione del motore termico, mentre Tsunoda partirà dal fondo perché sarà smarcata un'intera power unit nuova.

Racing Bulls si trova in una condizione molto simile anche con Daniel Ricciardo. L'australiano ha lo stesso numero di componenti usate rispetto a Tsunoda, dunque andrà in penalità appena sarà smarcata almeno una nuova componente della sua power unit. Da quello che sappiamo, però, Ricciardo non dovrebbe andare in penalità in questo fine settimana.

"Tsunoda partirà dal fondo, introducendo la quinta power unit della stagione", ha confermato Alan Permane, race director di Racing Bulls. "Per quanto riguarda Ricciardo, aspetteremo di vedere cosa succederà nelle prossime due gare".