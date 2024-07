F1 | Bottas: "Focus Sauber sul 2026, ci penalizza. Manca stabilità"

Il Gran Premio del Belgio rappresenta l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva e, come spesso accade, è anche l’opportunità per tracciare un bilancio del mondiale al suo giro di boa. In casa Sauber, ancora ferma a quota zero in classifica, la prima parte di stagione ha riservato poche soddisfazioni, per quanto un buon avvio di campionato sembrasse aver regalato qualche speranza in più.

Infatti, a inizio anno la Sauber sembrava in grado di giocarsela con le squadre migliori di centro gruppo, ma i problemi riscontrati durante i pit stop e alcune noie meccaniche penalizzavano oltremodo il team svizzero, soprattutto considerando come anche pochi secondi avevano un impatto decisivo nella zona di centro gruppo dati i distacchi ridotti.

Tuttavia, mentre gli altri sono riusciti a crescere e a compiere importanti passi in avanti dal punto di vista dello sviluppo, Sauber è rimasta quasi al palo, dovendo spesso lottare per evitare l’ultima fila in griglia. Una situazione frustrante di cui hanno parlato i piloti, sottolineando come l’attenzione probabilmente sia rivolta più verso il futuro che sul presente, con la ristrutturazione interna in attesa dell’arrivo di Audi all’alba della rivoluzione tecnica nel 2026.

Valtteri Bottas, Team Stake F1 Kick Sauber C44 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il processo di trasformazione in atto per creare una struttura adatta a rispettare le ambizioni della casa dei quattro anelli chiaramente richiede tempo, tanto che nel 2022 era stato anticipato l’arrivo di Andreas Seidl dalla McLaren per dare il via ai lavori. L’idea non era solo quella di rafforzare le strutture a Hinwil, puntando su strumenti all’avanguardia per mettersi alla pari con altre scuderie di alto profilo, ma anche di migliorare la qualità del reparto tecnico, assumendo nuovi ingegneri. Un percorso che ha visto arrivare James Key sempre dalla squadra di Woking ma, dietro le quinte, si tratta di un continuo processo di trasformazione.

Questa settimana la stessa Audi ha annunciato proprio l’addio di Seidl, il quale ha lasciato le redini del team all'ex team principal della Ferrari Mattia Binotto, il quale assumerà il ruolo di direttore operativo a partire dal prossimo 1° agosto. Secondo Valtteri Bottas, tutti questi cambiamenti sullo sfondo hanno in qualche modo compromesso il lavoro della squadra, che non ha più la stessa stabilità vista quando si unì alla scuderia nel 2022. In quel caso la mancanza di fondi penalizzò lo sviluppo, mentre ora, secondo il finlandese, son altri i motivi che stanno rallentando il team.

“Sicuramente negli ultimi due anni in squadra non c’è stata stabilità. Ci sono state molte persone che se ne sono andate, molte altre che sono entrate a far parte del team e ora c'è stato un altro cambio di leadership, quindi sicuramente questo non aiuta a far bene ora”.

“Anche il precedente cambiamento era stato fatto in ottica futuro, più che altro per il lungo termine. Ma con quest’ultimo cambiamento, penso che, se abbiamo avuto la stessa leadership e così via negli ultimi anni e questa stabilità, allora forse bisogna concentrarsi sui problemi e risolverli. Ma è stato abbastanza chiaro che tutte le decisioni prese nell'ultimo anno o due sono state prese per essere competitivi solo dal 2026”.

“So che in alcuni casi non è l'ideale e, purtroppo, molte volte si combatte per le retrovie, ma il mio compito è ancora quello di fare del mio meglio e, allo stesso tempo, di spingere la squadra e contribuire al meglio. Questo è tutto ciò che posso fare al momento”, ha raccontato il finlandese, con un pensiero condiviso anche dal suo compagno di casacca, Guanyu Zhou.

Il duo al momento è ancora senza contratto. Entrambi puntano a restare in Formula 1, con Bottas che nelle scorse settimane ha spiegato di essere sicuro al 99% che questo obiettivo, quantomeno nel suo caso, sarà rispettato. La speranza era quella di poter concludere il tutto e poter fare un annuncio prima della pausa estiva, ma il fatto che Carlos Sainz non abbia ancora preso una decisione ha ritardato molti degli altri movimenti di mercato.

Ci sono invece più nubi sul futuro del pilota cinese, che in queste ultime due gare che precedono la pausa estiva non può nemmeno contare sul pacchetto di novità tecniche che ha debuttato in Ungheria ma sulla sola vettura di Bottas, mentre sulla sua dovrebbe arrivare da Zandvoort dopo la sosta. Secondo Zhou, questo continuo cambio dietro le quinte ha avuto un impatto negativo anche sullo sviluppo

“Penso che, come gruppo, non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati prima di questa stagione. E questo è il risultato. Speriamo di poter fare un ulteriore passo avanti, almeno di finire la stagione come speravamo o ci aspettavamo. Perché al momento stiamo faticando un po', soprattutto con tanto carburante”.

Kick Sauber C44, fondo e side pods nuovi Foto di: Giorgio Piola

“Credo che in Formula 1 ci sia un intero gruppo di persone, soprattutto il team Audi, che si aspettava, almeno con la situazione attuale, di trovarsi in un situazione migliore. E credo che una volta che hai lottato come in questa stagione, devono fare qualche cambiamento nella squadra e aiutare o cercare di andare in una direzione diversa da quella che abbiamo preso”, ha spiegato Zhou sul cambio di guardia al vertice del progetto con l’arrivo di Mattia Binotto al posto di Andreas Seidl, di cui non è rimasto proprio sorpreso dati i tanti rumor nelle ultime settimane.

“Io non ne sono rimasto scioccato perché c'erano alcune voci che ne parlavano. Quindi, per me, mi aspettavo che potesse accadere qualcosa. Ma che succedesse così in fretta, poco prima della pausa estiva, è ovviamente una sorpresa per tutti”.

Tuttavia, così come nel caso di Bottas, anche secondo il cinese determinati cambiamenti non sono del tutto legati alle sole performance viste quest’anno in modo da raddrizzare la stagione, bensì a tutto il lavoro dietro le quinte per preparare il grande arrivo di Audi. Di fatto, secondo entrambi i piloti, il focus della dirigenza è talmente improntato sul 2026 da non dare il giusto peso alla situazione attuale, con una Sauber in difficoltà.

“Per essere completamente trasparente, questa è la sensazione che ho avuto. Naturalmente, si tratta di un progetto entusiasmante. La squadra si sta trasformando in futuro in un team Audi ufficiale. Ma la sensazione è che quest'anno, anche rispetto all'anno scorso, o siamo in ritardo o non ci stiamo concentrando sulla situazione attuale”, ha spiegato Zhou.

“Ad esempio, la quantità di nuovi pacchetti che abbiamo è molto limitata e non portiamo molte novità. Questo anche rispetto all'anno scorso, sento che siamo un po' in ritardo. Ci siamo concentrati sulla ristrutturazione della squadra e anche sulle persone che se ne sono andate e che sono arrivate in squadra dalla fabbrica. Ma poi ognuno deve entrare nel proprio ruolo e partecipare al progetto, non è facile. Mi sembra che sia stato un periodo difficile per la squadra. Non abbiamo fatto grandi progressi nei primi sei mesi del campionato. E questo ci ha messo in questa situazione, purtroppo”.