F1 | Leclerc: "Esperimenti finiti, ora focus sulle prestazioni"

“Prima di Budapest ci siamo detti: ‘okay, sperimentiamo di meno, abbiamo imparato abbastanza, ora dobbiamo raccogliere il massimo dalle nostre prestazioni. Credo che lo scorso weekend abbiamo fatto un buon lavoro, ed anche questo fine settimana vogliamo proseguire su questa linea”. La classifica prima di tutto, lo ha confermato anche Charles Leclerc. A fine stagione restano i numeri, quindi sono la priorità. Dopo aver perso la seconda posizione nella classifica costruttori a favore della McLaren, in casa Ferrari non vogliono lasciare più nulla per strada. C’è una Mercedes ancora lontana ma in fase di rimonta, ed è un assalto che va respinto.

Leclerc non si è lanciato in pronostici, ma ha sottolineato che potrebbe essere un weekend non privo di ostacoli per la Ferrari. “È molto difficile prevedere dove saremo – ha spiegato Charles - soprattutto considerando i problemi che abbiamo avuto nelle ultime gare. Credo che probabilmente questa pista metterà un po’ più in evidenza il problema del saltellamento, in base a quello che sappiamo per noi potrebbe essere un fine settimana un po’ più difficile".

La McLaren ha fatto un grande passo avanti e adesso ci è costantemente davanti, quindi non credo che sia un nostro obiettivo, ma con la Mercedes ce la possiamo giocare. Al momento dobbiamo cercare di perdere meno punti possibile da chi ci prevede, ovvero Red Bull e McLaren, nella speranza di poter recuperare quando avremo le nuove parti sulla macchina, un momento che spero arrivi presto”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Ferrari

“Credo che quando riusciremo ad eliminare completamente il nostro problema del saltellamento – ha aggiunto - potremo ritrovare un ottimo livello di prestazioni. Il bouncing è ciò che ci ha rallentato nella corsa allo sviluppo, ed è su questo che ci stiamo concentrando in questo momento. Quindi sì, una volta che il saltellamento sarà sparito faremo un grande passo avanti, e una conferma è la gara di Budapest, le sensazioni sono state davvero buone”.

La Formula 1 sta vivendo un buon momento, con sette vincitori differenti, ma a Leclerc la storia di questa stagione interessa poco. “Da un lato è bello per la Formula 1 – ha ammesso – ma io vorrei che ci fosse un dominio totale da parte della Ferrari! Sarebbe noiosa? Per me no, ma capisco che è positivo e interessante per la Formula 1 avere vincitori diversi ed avere team diversi che sviluppano le loro vetture rendendo tutto molto interessante”.

Leclerc ha poi commentato la notizia della settimana, ovvero il ritorno in prima linea di Mattia Binotto, nuovo responsabile del programma Audi F1. “Mattia ha trascorso molti anni della sua vita in Svizzera, quindi immagino che conosca molto bene la cultura locale e questo lo aiuterà nell’adattarsi. Potrà anche sfruttare la sua precedente esperienza in una squadra come la Ferrari, sarà una base importante che lo aiuterà ad affrontare la sfida che lo attende. Quindi sì, sarà sicuramente un grande valore aggiunto per una squadra come la Sauber”.