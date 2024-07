F1 | Sainz: "Ho parlato con Binotto, ma non influenza il mio futuro"

Subito dopo l’annuncio che ha confermato il ritorno in Formula 1 di Mattia Binotto alla guida del progetto Audi, la prima supposizione ha coinvolto il nome di Sainz. Il nome di Carlos è stato il primo pilota ad essere inserito nella lista della Casa tedesca, le due parti hanno iniziato i colloqui dopo il Gran Premio d’Arabia Saudita, ma ad inizio dell’estate le trattative si sono raffreddate. Sainz ha voluto sondare tutte le opzioni disponibili sul mercato, ed è tuttora anora indeciso sulla scelta da fare per il biennio 2025/2026.

L’arrivo di Binotto in Audi (al timone dal prossimo 1° agosto) potrebbe cambiare lo scenario. Era stato proprio l’ex team principal della Ferrari a volere Sainz a Maranello nel 2021, e il rapporto tra i due è sempre stato di grande stima reciproca.

Mattia Binotto Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Una stima che Carlos ha sottolineato nella conferenza stampa tenutasi oggi a Spa, anche se non ha voluto sbilanciarsi sul futuro, confermando che l’arrivo di Binotto in Audi non sarà un elemento che influenzerà la sua scelta.

“Credo che l'arrivo di Mattia in qualsiasi squadra sarebbe un valore aggiunto – ha commentato Sainz - ha l'esperienza maturata sul campo in merito a ciò che serve per costruire un top team, come ha fatto in Ferrari. L’esperienza fatta a Maranello sarà molto utile all’Audi, sono sicuro che sarà una grande risorsa per il progetto e credo che sia per questo che lo hanno voluto con loro. Ma non sarà questo a influenzare troppo il mio futuro”.

Carlos ha anche confermato di essere stato in contatto con Binotto e di essersi congratulato con lui per la sua nuova avventura professionale.

"Certo che abbiamo parlato – ha ammesso - mi sono congratulato con lui perché credo che sarà nella sua posizione ideale”.

“In merito al mio futuro tutto è ancora in discussione – ha concluso Sainz – sto analizzando le varie opportunità con molta attenzione anche perché ci sono cambiamenti nei team praticamente ogni settimana. Il mercato delle squadre non è meno importante di quello dei piloti e ,fino a quando le cose saranno in evoluzione, proverò a concedermi il tempo per arrivare a prendere la decisione migliore”.

Uno dei cambiamenti a cui Sainz potrebbe aver fatto riferimento riguarda l’Alpine, per molti nel paddock la squadra più vicina alla firma con Sainz. La squadra si sta preparando ad abbandonare l’utilizzo della propria power unit per passare ad una collaborazione ampia con Mercedes che includerebbe motore, trasmissione e sospensioni posteriori. Un cambiamento, quello di Alpine, che potrebbe rendere la squadra una scelta più appetibile per Sainz.