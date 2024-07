F1 | Alpine: Famin potrebbe lasciare, sarà Oakes il team principal?

La presenza di Bruno Famin nel ruolo di team principal Alpine è agli sgoccioli. Esattamente un anno fa, nel weekend del Gran Premio del Belgio, si verificò un vero e proprio terremoto ai vertici della squadra, con l’uscita di scena del team principal Otmar Szafnauer e del direttore sportivo Alan Permane, forzati a lasciare il paddock il sabato mattina.

Famin subentrò come scelta provvisoria in attesa di identificare sul mercato un sostituto a tempo pieno. Le cose si sono poi protratte oltre il previsto, anche a causa di diverse defezioni. Ora per Famin sembra arrivato il momento del passaggio di consegne, che dovrebbero coincidere con la pausa estiva che seguirà il weekend di Spa.

Bruno Famin, Team Principal Alpine F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images





La squadra non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma secondo informazioni raccolte da Motorsport.com il sostituto di Famin dovrebbe essere Oliver Oakes. Il trentaseienne britannico era già stato accostato all’Alpine la scorsa primavera, poi è calato il silezio, ed Oakes ha proseguito la sua attività di team principal della HiTech, squadra impegnata in Formula 2 e Formula 3.

Oliver Oakes, Hitech Grand Prix sul podio Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images





A trentasei anni l’ex campione del mondo karting potrebbe essere il team principal più giovane del paddock. Terminata la carriera di pilota, che lo ha visto per due stagioni (2006 e 2007) parte del Red Bull Junior Team, Oakes ha avviato nel 2010 la sua attività da team principal, prima nel karting poi, a partire dal 2015, alla guida del progetto HiTech che ha goduto del supporto finanziario della famiglia Mazepin.

Dopo aver tentato l’ingresso in Formula 1 presentando la candidatura del team HiTech, poi respinta dalla FIA, per Oakes l’opportunità Alpine sarebbe il coronamento di un percorso che ha evidenziato una conoscenza notevole del motorsport e una spiccata capacità di leadership.