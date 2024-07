F1 | Ferrari: il fondo è nuovo, ma nel box c'è anche quello vecchio

La Ferrari inizierà il weekend di Spa utilizzando il fondo impiegato lo scorso fine settimana sul circuito Hungaroring. Si tratta della versione ‘aggiornata’ del fondo bocciato nel fine settimana di Silverstone (venerdì, al termine della seconda sessione di prove libere) a causa del bouncing.

Il saltellamento della monoposto ha convinto sia Leclerc che Sainz a metterlo da parte ricorrendo alla versione precedente, portato in pista per la prima volta a Imola. A Maranello hanno poi fatto gli straordinari per apportare delle modifiche al nuovo fondo prima del weekend di Budapest, dove il problema del bouncing non si è manifestato.

A Spa-Francorchamps c'è anche il fondo che è stato utilizzato a Silverstone in configurazione Imola anti-porpoising Foto di: Giorgio Piola

Non tutti i dubbi sono però fugati. Il saltellamento è fortemente legato alla tipologia di circuito, e il layout di Spa è decisamente diverso rispetto all’Hungaroring, con un campionario di curve veloci che rappresentano l’habitat naturale dove si può manifestare il bouncing.

In Ferrari navigheranno a vista: le prime prove serviranno a capire se la guidabilità delle monoposto si confermerà accettabile, lasciando ai piloti la scelta finale. Qualora dovesse manifestarsi un problema eccessivo legato ai saltellamenti si procederà con l’utilizzo del vecchio fondo, tornando alla versione utilizzata nel weekend di Silverstone.

A complicare lo scenario potrebbe essere il meteo. Sia domani che sabato la possibilità di pioggia è indicata al 70% e se la pista si confermerà bagnata sarà impossibile fare le verifiche necessarie, rendendo la scelta di piloti ed ingegneri (in vista della gara di domenica) molto più difficile, ta nto più che col bagnato si toccano velocità più basse e il problema potrebbe restare nascosto.

La soluzione definitiva arriverà a Monza, dove debutterà un nuovo fondo che dovrebbe garantire i valori di carico aerodinamico visti nell’ultima versione senza però penalizzare la guidabilità della monoposto.