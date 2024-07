F1 | Red Bull: per Spa c'è solo la RB20 con il bazooka

La Red Bull deve ritrovare il filo perso dopo la Spagna. Max Verstappen non vince un GP da tre gare e l’olandese ha visto crescere il suo nervosismo fino alle maldestre esternazioni ungheresi. Il team di Milton Keynes deve ritrovare la quadra e Spa-Francorchamps è un appuntamento cruciale perché quella belga è una pista nella quale Max si sente di casa e dove ha vinto negli ultimi tre anni.

La McLaren, dopo la doppietta all’Hungaroring, ha dato la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere la monoposto di riferimento e la Red Bull è chiamata a una reazione su una pista come quella nei boschi delle Ardenne dove ha sempre dominato.

Il compito che attende Max non sarà dei più semplici, perché la RB20 oltre a non essere la macchina più brillante del momento, è diventata anche ostica da mettere a punto e difficile da controllare anche per un tre volte campione del mondo come Verstappen.

Le due Red Bull RB20 per Spa dispongono entrambe del bazooka dal cofano motore Foto di: Giorgio Piola

La squadra in Belgio ha portato le due macchine nella stessa configurazione aerodinamica: Pierre Waché ha deciso di tornare alla carrozzeria caratterizzata dal vistoso bazooka, rinunciando alla vettura molto più snella che è stata approntata per l’olandese a Budapest. Doveva debuttare in Olanda e, invece, la prima uscita è stata anticipata in Ungheria nella speranza che potesse essere l’arma vincente per battere le McLaren e così non è stato. Era stato approntato il materiale per una sola vettura che era stato dato, ovviamente, a Max, ma i risultati, nel confronto con la versione standard non sono stati così entusiasmanti come i tecnici si aspettavano.

Su una pista veloce come Spa-Francorchamps conta molto l’efficienza aerodinamica per cui la versione con il bazooka torna di grande attualità. L’obiettivo è di conquistare la pole position (fallita sabato scorso per 46 millesimi a favore delle due MCL38), perché Verstappen dovrà retrocedere di 10 posizioni in griglia a causa dell’introduzione del quinto motore endotermico, visto che i quattro concessi sono già stati smarcati e il terzo è rotto e inutilizzabile.

In passato abbiamo visto Max impegnato in “facili” rimonte, ma l’arancione disponeva di vettura dominanti, per cui poteva guidare col braccio fuori dall’abitacolo per portarsi in testa al gruppo e vincere. Ora la situazione sembra decisamente più complicata, ma il team di Molton Keynes preferisce disporre di un 6 cilindri Honda nuovo a Spa che poi potrà essere ancora fresco a Monza.

Lo sviluppo della RB20 è complicato, perché molte risorse la squadra ha dovuto spenderle nel tentativo di raggiungere una buona affidabilità con un impianto di raffreddamento diviso in quattro stadi. Si tratta di un layout rivoluzionario che offre grandi prospettive di sviluppo ma che finora sono state limitate da costanti problemi di raffreddamento che hanno costretto a limitare anche l’uso della potenza della PU Honda in certe situazioni.

In Belgio si dovrebbero raccogliere tutte le condizioni favorevoli a un rilancio della Red Bull: il meteo a Spa è spesso mutevole ed è difficile che ci siano picchi con alte temperature. Non solo, ma le alte velocità di percorrenza dovrebbero garantire una adeguata portata d’aria al sistema di raffreddamento, senza temere problemi di affidabilità. La gara prima della sosta estiva, quindi, diventa uno snodo fondamentale per il proseguo della stagione.