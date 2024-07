F1 | Spa: accorciata la zona DRS sul rettilineo del Kemmel

Negli ultimi anni, la FIA ha continuato a rivedere la lunghezza delle zone DRS, nel tentativo di trovare il giusto equilibrio. Spesso, l’organo di governo ha ridotto la portata dell’aree in cui è possibile sfruttare l’ala mobile, soprattutto perché si è resa conto che, su alcuni tracciati, i sorpassi fossero fin troppo facili rendendo lo spettacolo in pista artificiale.

Un pensiero che vale anche per Spa, dove durante questo fine settimana si disputerà il Gran Premio del Belgio, l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Nel corso degli anni, soprattutto nelle categorie propedeutiche, l’effetto del DRS è diventato particolarmente efficace, rendendo i sorpassi più semplici di quanto vorrebbe la FIA.

Per questo, in occasione dell’evento di questa stagione, l’organo di governo ha deciso di rivedere la zona in cui è possibile attivare l’ala mobile sul rettilineo del Kemmel, riducendola di 75 metri. Se il detection point, ovvero il punto in cui viene stabilito se la vettura che segue è a meno di un secondo da quella che precede, rimane invariato, fissato sempre 240 metri prima dell’Eau Rouge, al contrario la linea di attivazione è stata posticipata di 75 metri.

Il detection point si trova prima dell'Eau Rouge

Fino all’anno passato, infatti, il punto di attivazione si trovava 230 metri dopo curva 4, mentre per questa stagione è stato posticipato a 305 metri dopo la salita del Raidillon. Per quanto 75 metri possano sembrare pochi dati la lunghezza del rettilineo del Kemmel, l’obiettivo base è quello di non dare ai piloti una facile opportunità di sorpasso.

Questa scelta, tuttavia, avrà anche una seconda conseguenza: se in gara influirà principalmente sulle manovre di attacco, in qualifica a giovarne saranno quelle squadre che hanno un DRS tendenzialmente più efficiente, per quanto a Spa spesso si tendano ad usare ali già abbastanza scariche.

Spa ha poi una seconda zona DRS, quella sul rettilineo di partenza, ben più corta di quella sul rettilineo del Kemmel e spesso usata più come un’opportunità per avvicinarsi e preparare successivamente il sorpasso che come una chance concreta di tentare una manovra di attacco alla staccata di curva 1. Infatti, essendoci un secondo detection point tra curva 1 e l’Eau Rouge, il rischio è quello di essere poi superati nuovamente sfruttando l’ala mobile sul Kemmel.