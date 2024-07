F1 | Red Bull: Ricciardo può sostituire Perez. RB prepara Lawson

La pausa estiva sarà per Red Bull un momento decisivo della stagione, almeno per quanto riguarda i propri piloti titolari. Al di là di Max Verstappen, apparso quanto mai nervoso nel corso del Gran Premio di Ungheria, è il futuro di Sergio Perez a tenere banco negli uffici di Milton Keynes.

Il messicano è in serio pericolo e anche l'errore commesso in Ungheria nel corso delle Qualifiche non ha certo migliorato la sua situazione. Anzi. Per questo motivo nel quartier generale di Milton Keynes verranno fatte diverse valutazioni riguardo a una possibile sostituzione di Checo, ma anche riguardo a chi sarà il pilota indicato a prendere - eventualmente - il suo posto.

E' noto da tempo che all'interno del team campione del mondo vi siano diverse correnti, a tal proposito. Helmut Marko sarebbe propenso a dare una chance a Yuki Tsunoda, cresciuto molto nel corso di quest'anno e autore della scalata che lo porterebbe dalle serie minori sino al sedile della Red Bull, dando all'academy il significato tanto caro al consigliere della Casa austriaca.

Christian Horner, invece, propende per Daniel Ricciardo. Il team principal e amministratore delegato del team ha riportato Daniel in Formula 1 da titolare già lo scorso anno, quando fu convinto da un test andato bene sulla pista di Silverstone. Ricciardo tornò al volante dell'allora AlphaTauri prima di farsi male e lasciare posto a Liam Lawson.

Quest'anno Ricciardo sta faticando non poco a ottenere i risultati richiesti, ma Horner continua a credere nell'australiano tanto da vederlo come principale indiziato a sostituire Sergio Perez. Se la linea Horner dovesse prendere il sopravvento - e le possibilità che questo avvenga sono solide - allora Ricciardo farebbe ritorno a Milton Keynes dopo diversi anni passati tra Renault, McLaren e AlphaTauri/Racing Bulls.

Qualora questa promozione dovesse concretizzarsi, Racing Bulls si troverebbe senza un pilota titolare, perché Perez difficilmente verrebbe degradato come invece avvenne nei casi di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Ecco perché a fine mese Racing Bulls sfrutterà la giornata di filming day fissato sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola non solo per fare le riprese a scopi commerciali con Ricciardo e Tsunoda, ma anche per permettere a Liam Lawson di riprendere confidenza con una monoposto di Formula 1 ed essere pronto nell'eventualità che uno tra Tsunoda e Ricciardo venga chiamato in Red Bull al posto di Perez.

Mentre i due titolari si spartiranno il volante di una VCARB01 (uno girerà al mattino, l'altro al pomeriggio), Lawson avrà una monoposto dedicata per fare chilometri, probabilmente una AlphaTauri degli anni passati (la AT03 sembra essere la principale indiziata) e riprendere il feeling con una Formula 1 moderna in pista.

Al momento tutto questo è una partita a scacchi in stallo. Basta una prima mossa per dare il via alla reazione conseguente che potrebbe coinvolgere 3 piloti e ridisegnare ben due squadre in maniera molto incisiva anche per il prosieguo della stagione.