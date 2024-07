F1 | Haas ufficializza Ocon con un contratto pluriennale

Il mercato piloti aggiunge un altro pezzo a un puzzle ancora da completare, grazie all’annuncio ufficiale del passaggio di Esteban Ocon in Haas a partire dal 2025 con un accordo pluriennale. Un passaggio che era nell’aria ormai da diverso tempo e che si era intensificata dopo la conferma della rottura del rapporto tra lo stesso pilota francese e l’Alpine qualche mese fa.

Ocon, che nel suo stint con la scuderia transalpina ha vinto un Gran Premio in Ungheria nel 2021, farà coppia con il pilota della Ferrari Academy Oliver Bearman, completando così una line-up tutta nuova. I due, infatti, sostituiranno Nico Hulkenberg, destinato alla Sauber e al nuovo progetto Sauber, e l’uscente Kevin Magnussen, a cui non è stato rinnovato il contratto per la prossima stagione.

L’attualmente team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha già avuto modo di lavorare con Ocon quando il francese era ancora tester per l’allora Lotus. Il giapponese fu infatti il suo ingegnere di pista nel primo test che Ocon completò con la Lotus dopo aver vinto il campionato europeo di Formula 3 del 2014 e nelle successive prove di fine anno dedicate ai giovani piloti dei team di Formula 1. I due presero poi strade diverse, con Ocon che proseguì la sua avventura prima in Manor e poi in Force India, mentre Komatsu passò in Haas.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono lieto che ci siamo riusciti a ingaggiare Esteban Ocon per guidare per il team Haas. Ovviamente conoscevo il suo talento da molto tempo", ha detto Komatsu raccontando l’arrivo del francese.

"All'epoca mise in mostra il suo talento grazie alle ottime prestazioni nelle categorie giovanili, aveva appena vinto il Campionato Europeo di Formula 3 del 2014. Esteban è diventato un talento affermato in Formula 1 e, naturalmente, un pilota che ha vinto anche un Gran Premio”.

“L'esperienza che porta con sé, non solo per il suo talento ma anche per aver lavorato per un team importante, sarà vantaggiosa per la nostra crescita come squadra. Era fondamentale avere un pilota con esperienza al fianco di Oliver Bearman il prossimo anno, ma Esteban ha solo 27 anni, è ancora giovane e ha ancora molto da dimostrare".

"Penso che abbiamo una coppia di piloti dinamica e affamata e non vedo l'ora di dare il benvenuto a Esteban nel team Haas per il 2025".

Esteban Ocon, Alpine A524 Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Mark Horsburgh / Motorsport Images

La Haas ha annunciato l'accordo come un "contratto pluriennale" per Ocon, che finora ha preso parte a 146 Gran Premi di Formula 1. L'esperienza è stato uno degli elementi cruciali nella scelta della scuderia americana, la quale ha però voluto aggiungere anche come il francese sia un pilota veloce, in un equilibrio perfetto per un team che vuole fare bene a centro gruppo e confermare la propria crescita.

"Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 e di unirmi alla Haas a partire dall'inizio della stagione 2025", ha detto Ocon.

"Mi unirò a un team molto ambizioso, il cui spirito, la cui etica del lavoro e la cui innegabile traiettoria verso l'alto mi hanno davvero impressionato, Vorrei ringraziare Gene Haas [proprietario del team] e Ayao Komatsu per la loro fiducia e il loro sostegno, e per le discussioni oneste e fruttuose degli ultimi mesi".

"A livello personale, sono molto felice di lavorare di nuovo con Ayao, che ha fatto parte del mio debutto quando sono salito per la prima volta su una vettura di Formula 1 ai tempi della Lotus Junior, più di 10 anni fa. Haas ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro e non vedo l'ora di lavorare con tutti nelle varie strutture del team a Kannapolis, Banbury e Maranello e di far parte di questo grande progetto", ha poi concluso Ocon.