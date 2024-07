F1 | Ferrari: la nuova ala scarica per Spa si ispira alla McLaren

Il mondo della F1 è molto interessante e curioso perché basta seguire lo sviluppo delle monoposto per capire qual è l’orientamento delle squadre nel corso della stagione. L’attenzione della Ferrari, almeno all’inizio del 2024, era focalizzato sulla Red Bull, mentre con il passare dei mesi il riferimento è cambiato passando dalla complessa (e per certi versi non copiabile) RB20 alla McLaren MCL38.

Non è un mistero che la 677, la cosiddetta Ferrari per Lewis, sia un progetto fortemente ispirato alla squadra di Woking che è riuscita a portare in pista una macchina giustamente definita “universale”, vale a dire capace di adattarsi ad ogni tipo di circuito, mostrando una stabilità prestazionale invidiabile.

Ferrari SF-24, dettaglio dell'ala posteriore scarica per Spa Foto di: Giorgio Piola

Sulla SF-24 che è nei box di Spa-Francorchamps abbiamo potuto osservare una nuova ala posteriore da basso carico aerodinamico: si tratta di una realizzazione caratterizzata da un profilo principale quasi piatto, con un piccolo accenno al cucchiaio e con un flap mobile a corda piuttosto corta sormontato da un Nolder, diversa da quella che abbiamo visto in Canada, sotto.

Ferrari SF-24: ecco l'ala posteriore da medio carico che era stata usata nel GP del Canada Foto di: Giorgio Piola

Fin qui niente di strano, se non che la classica V che si osserva sopra al comando del DRS questa volta ha lasciato il posto ad un profilo concavo che è molto simile alla realizzazione che avevano proposto gli aerodinamici della McLaren a Silverstone.

Dettaglio dell'ala posteriore della McLaren MCL38 vista a Silverstone e ripresa dalla Ferrari Foto di: Giorgio Piola

Non che si tratti di chissà quale soluzione importante che possa decidere il GP del Belgio, ma è degna di essere messa in evidenza perché gli aerodinamici coordinati da Diego Tondi non hanno fossilizzato l’attenzione sulla RB20, preferendo ispirare le loro scelte dando uno sguardo alla MCL38.