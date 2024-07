F1 | Tsunoda: “Red Bull? Parlano i risultati, cosa devo fare di più?”

Red Bull non ne ha mai fatto un mistero: la pausa estiva sarà fondamentale per capire il futuro del sedile accanto a quello di Max Verstappen perché, nonostante abbia un contratto anche per il prossimo anno, il posto di Sergio Perez all’interno del team è ancora in bilico.

Dietro le quinte i vertici della scuderia stanno osservando le prestazioni del messicano, che viene da un periodo complesso fatto di errori e prestazioni fin troppo altalenanti per garantire certezze in una lotta al mondiale costruttori più viva che mai contro una McLaren in forte ascesa. Per questo Red Bull si sta guardando attorno e, negli ultimi giorni si è intensificato il nome di Daniel Ricciardo dalla Racing Bulls come una delle possibili opzioni per sostituire Perez dopo la sosta.

Tutto questo movimento dietro le quinte ha coinvolto chiaramente anche Yuki Tsunoda, il quale ha fatto capire più volte di sentirsi pronto per il salto verso la scuderia di riferimento del mondo Red Bull dopo 3 stagioni e mezzo passate tra AlphaTauri e Racing Bulls. Già la scorsa settimana il giapponese non aveva gradito le voci che vedevano anche Liam Lawson come una delle alternative al messicano e, anche alla vigilia dell’appuntamento del Belgio, ultima tappa prima della sosta estiva, Tsunoda ha ribadito quanto abbia già fatto tutto il possibile per dimostrare a Horner e Marko di meritarsi un salto di livello.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Io ho fatto quello che dovevo fare e sono contento delle mie prestazioni, di quello che ho fatto fino ad oggi. E cosa dovrei fare ancora di più?”, ha spiegato il pilota nipponico durante il giovedì di Spa, prima di aggiungere come il focus debba rimanere solo sulle prestazioni, perché quello è il suo elemento di forza per provare a convincere Red Bull.

“È abbastanza chiaro anche quanti punti ho ottenuto rispetto agli altri piloti, quindi... Quindi sì, sono contento di quello che ho fatto. Io posso controllare solo le mie prestazioni, ma non posso controllare le decisioni degli altri. Quindi, mi concentro solo sulle cose che posso controllare, cioè le prestazioni”.

Tsunoda ha spiegato che l’ultima conversazione che ha avuto con Marko è stata in Austria, quando il consulente della Red Bull gli aveva spiegato che le gare successive sarebbero state molto importanti per il futuro. Tuttavia, da quel momento il giapponese non ha avuto modo di parlare con Horner o Marko, rimanendo in attesa di capire quali saranno le decisioni future. Dal suo punto di vista è però chiaro che ciò che ha fatto in questa prima di campionato sia sufficiente per garantirgli un sedile che sente di meritare.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, parla con Christian Horner, Team Principal di Red Bull Racing e con il co-proprietario di Red Bull GmbH Mark Mateschitz. Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Come pilota, ci sono un paio di gare in cui avrei potuto fare meglio, per esempio Montreal [dove ha commesso un errore mentre era in zona punti]. Ero in top 10 e ho perso punti con le mani. Ma a parte questo, basta confrontare le presenze in Q3 e i risultati delle qualifiche e delle gare, credono parlino da soli”, ha aggiunto Tsunoda prima di spiegare come, secondo lui, ci siano altri fattori che subentrano nelle decisioni Red Bull.

“Sembra che ci siano anche altri fattori. Ovviamente, perché stanno considerando anche altri piloti a seconda di quello che si sente dai rumor. Ma se si guarda solo alle prestazioni, allora la situazione è abbastanza chiara, che sono io quello che sta andando più forte. Anche prendendo in riferimento tutti i piloti di centro gruppo”.