F1 | Max: "Con la penalità, vincere a Spa è quasi fuori portata"

Max Verstappen arriva al giro di boa della stagione con più dubbi che certezze, perché l’ultimo periodo con una Red Bull non più riferimento non ha fatto altro che alimentare le domande su quali saranno i prossimi passi della scuderia di Milton Keynes. Lo stesso pilota olandese aveva definito la scorsa tappa di Budapest come una delle più importanti del campionato, perché gli avrebbe permesso di capire se le novità tecniche avrebbero permesso alla RB20 di fare quel passo in avanti sperato.

Al contrario, per quanto sia vero che l’Hungaroring fosse una pista più adatta alla McLaren che alla Red Bull, il tracciato magiaro ha dato il proprio responso, piazzando la RB20 alle spalle della sua rivale nella lotta al mondiale. A ciò si aggiunge il fatto che le novità tecniche non solo non hanno portato il salto in avanti sperato a livello di performance, inferiore alle aspettative, ma nemmeno sul bilanciamento.

Dopo un inizio di stagione con una macchina più semplice da mettere a punto, man mano che i rivali si sono avvicinati, allo stesso tempo la monoposto anglo-austriaca è diventata sempre più complessa da gestire, non solo per gli ingegneri, ma anche per gli stessi piloti. Quella di Spa potenzialmente avrebbe potuto essere una pista più adatta alle caratteristiche della Red Bull, ma durante questo fine settimana Verstappen dovrà scontare una penalità di dieci posizioni a causa della sostituzione del motore, con un weekend che si prevede essere già in salita.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, effettua il pit stop Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Infatti, l’olandese è già arrivato al quarto motore e la squadra di Milton Keynes era ben consapevole che Max avrebbe dovuto scontare una penalità ad un certo punto della stagione per montare un’altra unità, divenuta necessaria dopo i problemi di affidabilità riscontrati nella prima parte di mondiale. La scelta è quindi ricaduta, per il terzo anno consecutivo, su Spa. Tuttavia, se negli anni passati il vantaggio era più ampio e permetteva di compensare, quest’anno secondo il tre volte iridato sarà più difficile pensare di risalire la classifica in gara.

“Sapevo che prima o poi saremmo finiti in penalità, quindi non è una sorpresa per me. Sicuramente è una buona pista su cui sbarazzarsi di questo problema. Scopriremo domenica, naturalmente, quanto sarà buono, ma si sa, alcuni circuiti sono un po' meglio di altri da questo punto di vista. Naturalmente, su un circuito cittadino, non si vuole avere una penalizzazione per la sostituzione del motore”, ha detto l’olandese alla vigilia del Gran Premio del Belgio, per lui una sorta di secondo appuntamento di casa.

Sulla carta, quello di Spa poteva essere uno dei tracciati migliori del calendario per la Red Bull, data l’importanza dell’effetto DRS, anche con ali piuttosto scariche, e l’ampia presenza di curve veloci, dove la RB20, come la sua progenitrice, solitamente ha qualcosa in più degli avversari. Tuttavia, il weekend sarà in salita: inoltre, non bisogna dimenticare che altre squadre porteranno diverse novità tecniche. Ad esempio, la McLaren si presenterà con un’ala a basso carico per andare a curare quelle carenze viste lo scorso anno in termini di efficienza.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Per questo Verstappen non si fa illusioni sul fine settimana, nella speranza che, magari, la pioggia possa in qualche modo cambiare l’andamento della gara. “Se si considerano le ultime gare in cui non siamo stati particolarmente veloci, non direi che con 10 posizioni in più abbiamo la possibilità di vincere, ma comunque una gara può sempre essere stravolta da un momento all'altro”.

“Bisogna cercare di trarre il meglio da questa situazione ed è quello che cercheremo di fare. Al momento non so nemmeno quanto saremo competitivi qui. Certo, in alcuni punti c'è anche questo nuovo asfalto. Dobbiamo quindi vedere come rispondono gli pneumatici. Quindi ci sono ancora molte incognite, anche per quanto riguarda il meteo: venerdì e sabato è prevista un po' di pioggia. Quindi sì, dobbiamo solo seguire il meteo e la progressione durante il weekend e vedere quanto saremo competitivi”.

L’olandese è ritornato brevemente anche su quanto successo durante lo scorso Gran Premio, quando la sua frustrazione è emersa per una strategia che lo aveva portato a finire in due diverse occasioni alle spalle di Lewis Hamilton: “Da parte mia, credo che fosse abbastanza chiaro che la strategia era sbagliata. E naturalmente sono molto motivato, come tutti gli altri membri della squadra, a cercare di essere perfetti. Farlo in ogni singola gara è molto difficile. Ma quando le cose non vanno come dovrebbero, credo sia normale condividere la propria frustrazione, poi in gara sono successe altre cose e sei pieno di adrenalina. Dopo la gara abbiamo parlato della strategia ed era chiaro che non era ottimale. Ne abbiamo parlato e impareremo da ciò”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Infine, quando gli è stato chiesto se potrà continuare a disputare le gare virtuali al simulatore nel corso del weekend di gara, Verstappen ha confermato che non è stato imposto nessun divieto dal team, anche perché sono scelte personali. Infatti, domenica scorsa l’olandese era rimasto sveglio fino attorno alle 3 del mattino, cosa che aveva fatto storcere il naso ad alcuni, ma che in realtà non è inusuale per lui, dato che aveva fatto lo stesso anche ad Imola e in altri appuntamenti, dove poi ha centrato il successo.

“Non ci sono altre gare virtuali arrivo, quindi non c'è da preoccuparsi. Quindi no, non è che io abbia un divieto o altro. Non ho nemmeno bisogno di dire loro cosa fanno nel loro tempo libero e durante i fine settimana. Correre fino alle 3 del mattino non è una novità e per me è qualcosa di molto importante nella mia vita”.

“Ho vinto tre campionati del mondo, credo di sapere bene cosa posso e cosa non posso fare”, ha poi aggiunto Verstappen.