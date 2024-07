F1 | Lewis punge Max: "Non si è comportato da campione del mondo"

Da quel finale di stagione 2021 che assegnò il titolo iridato - il primo della carriera - a Max Verstappen sono passati quasi 3 anni. In realtà sembra che il passato abbia modo sempre di tornare nel presente e riaccendere una miccia evidentemente mai spenta del tutto.

Il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen avvenuto la settimana scorsa all'Hungaroring è uno di quei momenti che hanno riportato quella stagione, una delle più controverse della storia della Formula 1, ai nostri giorni. Una rivalità che solo la competitività differente tra le monoposto dei due contendenti ha congelato nel tempo.

Se il contatto è stato giudicato dai commissari un incidente di gara, Lewis Hamilton ha trovato il modo di rifilare un'altra stoccata al rivale a parole. Ma, si sa, a volte il verbo è molto più potente della spada. Lewis ha commentato l'atteggiamento che Verstappen ha avuto via radio con il suo ingegnere di pista, Giampiero Lambiase, usando parole chiare.

"Sai, le persone a cui non piace il mio linguaggio, non devono ascoltarlo. Abbassate il volume. Sono molto portato al successo. Credo di averlo già dimostrato" ha dichiarato a tal proposito Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tuttavia, quando a Hamilton è stato chiesto come pensava che Verstappen dovesse affrontare le recenti prestazioni della Red Bull, ha fornito una risposta eloquente.

“Devi essere un leader della squadra, un membro della squadra. Forse non tanto come leader della squadra, ma più che altro ricordando sempre che sei un compagno di squadra con molte persone e devi comportarti come un campione del mondo”.

Quando gli è stato chiesto cosa comportasse comportarsi come un campione, Hamilton ha riso e ha aggiunto: “È una bella domanda... Non come lo scorso weekend!”.

Hamilton e Verstappen si sono scontrati più volte durante la turbolenta stagione 2021 e sono entrati nuovamente in contatto durante la gara in Ungheria dello scorso fine settimana.

Entrambi hanno evitato una penalità da parte degli steward e avevano promesso di discutere dell'incidente in privato dopo il contatto all'Hungaroring.

Tuttavia, Hamilton ha dichiarato di non aver poi parlato con il 3 volte campione del mondo in carica: “No, non abbiamo parlato dopo. Siamo andati dai commissari sportivi e basta. Non abbiamo parlato".

"Non so se lo faremo, se avremo tempo. Forse ne parleremo durante la parata [dei piloti] di questo fine settimana. Non ho sentito la necessità di farlo, ma forse c'è qualcosa che vuole dire. Ma non abbiamo avuto il tempo di farlo”.