F1 | Spa, Libere 2: due McLaren davanti a Verstappen, Norris in testa

Le due McLaren si ripropongono a Spa-Francorchamps, dopo aver dominato in Ungheria. Lando Norris rialza la testa con la MCL38 e sigla il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio: l'inglese con le gomme soft arriva a 1'42"260, una prestazione che è già arrivata a un secondo dal record della pista che era stato siglato da Lewis Hamilton con la Mercedes nel 2020.

Oscar Piastri, vincitore a Budapest, è arrivato a 215 millesimi da Norris: l'australiano è stato autore di un largo che gli è costato qualcosa nel giro buono, segno che le vetture papaya sono molto vicine. Oscar è stato leggermente più veloce nel long run iniziato con le medie e concluso con le soft.

Max Verstappen è terzo a 2 millesimi da Piastri. L'olandese, che era stato dominante nella prima sessione con un vantaggio di mezzo secondo sulla McLaren, ha visto svanire il margine. La Red Bull era dominante nel secondo settore, ma risultava troppo lenta nei lunghi rettilinei, per cui lo staff di Pierre Waché ha deciso di tagliare il flap mobile della RB20 di Max con il bordo d'uscita che è stato scavato a due concavità molto evidenti.

Probabilmente ha esagerato, perché il passo gara mostrato dal tre volte campione del mondo è stato meno in linea con quello delle McLaren. Se la squadra di Woking ha trovato in fretta l'equilibrio, quella di Milton Keynes sta facendo più fatica, ma le differenze sono molto ristrette.

Se la partita per il vertice è racchiusa a McLaren e Red Bull, con il vantaggio del team di Andrea Stella che può fare affidamento su due MCL38, mentre Christian Horner può fare affidamento solo su Max, dal momento che Sergio Perez è solo nono con un distacco siderale di un secondo da Verstappen.

Positiva la risposta della Ferrari che sembra possa promuovere il pacchetto aerodinamico più evoluto, perché il saltellamento della SF-24 è parso gestibile. La Scuderia, quindi, può guardare al resto del weekend con un po' di ottimismo. L'altro aspetto che fa ben sperare il Cavallino è che Carlos Sainz, quarto, e Carlos Sainz, quinto, si sono sistemati davanti alle Mercedes.

Il monegasco con 1'42"837 colloca la Ferrari a mezzo secondo da Norris, un margine importante che non lascia molte illusioni nel guardare al podio, ma permette alla rossa di giocare con un vantaggio nel "derby" con la Stella. Carlos Sainz è stato meno brillante nel giro secco di Charles, ma ha chiuso un long run decisamente più consistente del compagno di squadra. La sensazione è che a Maranello, su una pista che non è adatta alla SF-24, quanto meno abbia trovato un punto di ripartenza.

George Russell è sesto con la W15: la squadra di Brackley ha portato in Belgio un importante pacchetto di novità, ma a giudicare dalle prestazioni non ha dato il risultato che si aspettava un fiducioso James Allison: George deve fare i conti con un secondo di separazione dalla macchina papaya. E' possibile che la squadra ufficiale abbia tenuto particolarmente "sgonfio" il motore. Diversamente non si spiega il fatto che l'Alpine di Esteban Ocon sia a un solo decimo e subito dietro ci sia anche la Haas di Kevin Magnussen.

Lewis Hamilton è solo decimo dietro a Sergio Perez: il sette volte campione del mndo non ha trovato il bilanciamento della W15 e sembra soffrire più del previsto su una pista dove, invece, ci si aspettava una freccia nero argento più competitiva.

L'Aston Martin in attesa di Enrico Cardile fa i conti con una AMR24 che non cresce: l'unica certezza è che Lance Stroll, 11esimo, prosegue la sua striscia di appuntamenti in cui riesce a stare davanti a Fernando Alonso: parliamo di una differenza di sei millesimi che non è misurabile.

Valtteri Bottas è 13esimoon la Sauber che ha portato l'ennesimo pacchetto di novità. Il finlandese lo sente e non si può dire altrettanto per Guanyuhou solo 19esimo. Daniel Ricciardo che sente la possibilità di tornare in Red Bull al posto di Perez è 14esimo con la Racing Bull, mentre il teorico "bocciato" Yuki Tsunoda si deve essere avvilito all'ultimo posto.

Non ha brillato la Williams con Alexander Albon e Lance Sargeant che si sono messi in coda alla Haas di Nico Hulkenberg 16esimo.