F1 | Chiarimento Max-Lambiase dopo lo scambio di fuoco in Ungheria

Max Verstappen e l'ingegnere di gara Gianpiero Lambiase hanno chiarito la questione del loro scambio di messaggi radio nel Gran Premio d'Ungheria, a seguito di un colloquio con il boss della Red Bull Formula 1 Christian Horner in Belgio.

Il comportamento del campione del mondo in carica nel corso della gara dello scorso fine settimana all'Hungaroring è finito sotto i riflettori dopo messaggi radio sempre più aggressivi al muretto dei box.

Verstappen, sempre più esasperato dalla cattiva esecuzione della strategia da parte del suo team, si è sfogato più volte su quanto fosse insoddisfatto della situazione che stava affrontando.

A un certo punto ha detto a Lambiase: “No, amico, non dirmi queste stronzate. Voi mi avete dato questa strategia del cazzo, ok? Sto cercando di salvare ciò che è rimasto. Per l'amor di Dio”.

Il tono delle osservazioni di Verstappen ha scatenato le critiche per aver esagerato e non aver dato alla Red Bull il rispetto che meritava per tutti gli sforzi che stava facendo per lui.

E mentre Verstappen si è mostrato ostile subito dopo la gara ungherese - dicendo che chi lo criticava poteva “andare a farsi f***re” - sembrava essere di umore più conciliante quando è arrivato in Belgio per l'ultima gara di F1 di questo fine settimana prima della pausa estiva.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, Verstappen e Lambiase si sono seduti con Horner e il direttore tecnico Pierre Wache nel motorhome della Red Bull all'inizio del weekend per analizzare le conseguenze di quanto accaduto in Ungheria e tracciare una linea di demarcazione.

Pur comprendendo appieno le frustrazioni di Verstappen per come si sono svolti i fatti in Ungheria, quando la strategia sbagliata ha vanificato i suoi sforzi, il team è consapevole che ci sono dei limiti di comportamento che devono essere rispettati.

Oltre all'incontro con Horner, Verstappen e Lambiase sono stati avvistati mentre conversavano a lungo in privato vicino ai camion Red Bull nel paddock di Spa-Francorchamps.

I due sono noti per avere un rapporto onesto quando si tratta di affrontare le cose e non hanno paura di essere critici l'uno con l'altro. Per questo motivo sono in grado di non lasciare che eventi come quello dello scorso fine settimana si protraggano a lungo.

Le fonti dicono che la questione dell'Ungheria è stata messa da parte e che il tono educato del loro traffico radiofonico durante la giornata di venerdì in Belgio era un chiaro messaggio pubblico che tutto andava bene.

Ciò è stato evidenziato in una divertente discussione relativa agli orari delle sessioni.

Parlando prima dell'inizio della gara, Verstappen ha spiegato che il suo atteggiamento alla radio è il risultato della sua natura ultra-competitiva.

“Le persone a cui non piace il mio linguaggio non devono ascoltarlo”, ha detto. “Abbassate il volume".

“Sono molto motivato al successo. Credo di averlo già dimostrato. E voglio sempre ottimizzare le cose. Ora, la gente può obiettare che non si può essere così vocali alla radio, ma questa è la loro opinione".

“La mia opinione è che bisogna dirlo in quel momento per cercare di forzare il fatto che il secondo pit stop sarebbe stato un po' diverso e sì, è così che va".

“Siamo molto aperti, siamo molto critici l'uno verso l'altro come squadra e questo ha funzionato molto bene per noi. Non mi aspetto che questo cambi”.