F1 | Leclerc: "Giornata strana, ma non c'è una soluzione magica"

La prima giornata di prove vede una Ferrari terza forza dietro le solite McLaren e Red Bull, ma con un buon vantaggio su una Mercedes alle prese con una ricerca di un buon equilibrio tra carico e velocità sui rettilinei. Infatti, la Rossa meglio posizionata ha chiuso al quarto posto a circa 5 decimi e mezzo dalla vetta, mentre la migliore delle due Stelle d’argento ha chiuso in sesta posizione, ma a oltre un secondo dal riferimento McLaren.

Per quanto Leclerc non abbia nascosto che le due MCL38 al momento sono fuori portata, la speranza è quella di quantomeno precedere le due Mercedes, per poi lottare con Max Verstappen che scatterà fuori dalla top ten a causa di una penalità di dieci posizioni. I riferimenti dell’olandese sul giro secco sono sicuramente più convincenti, inserendolo nella lotta per la prima fila, mentre quelli sulla lunga distanza sono più altalenanti, dato non solo il traffico, ma anche un problema che lo ha spinto all’improvviso ad alzare i tempi di oltre un secondo, salendo dal 49 basso sopra il minuto e 50 secondi.

Secondo Charles Leclerc, tuttavia, leggere le prestazioni di oggi è ancora più difficile del solito, perché tante squadre hanno seguito piani differenti. Ad esempio, lo stesso pilota monegasco ha seguito un programma differente da quello degli avversari, sfruttando ben due set di gomme soft invece di uno solo come quasi tutti i rivali, risparmiando così un treno di pneumatici medi. Una strategia copiata solo da Lando Norris, probabilmente consapevoli che domani arriverà la pioggia, per cui inevitabilmente i team risparmieranno comunque un set di gomme soft.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stata una giornata difficile da comprendere, distanti in condizioni differenti, con gomme diverse. Tutti erano su un programma differente. È da un paio di anni che è difficile comprendere il venerdì con questa generazione di vetture, ma oggi è ancora più difficile”, ha aggiunto il Ferrarista.

Chiaramente, parlando proprio del resto del weekend, Leclerc è consapevole che, così come tanti altri team, anche il Cavallino dovrà scegliere in quale direzione andare in termini di carico. Ad esempio, oggi Mercedes ha provato due ali posteriori, una molto scarica e una più carica, utile a risolvere anche i problemi di bilanciamento incontrati da Hamilton.

Il rischio principale, però, è quello della pioggia: per sabato è attesa una pista bagnata, mentre per domenica, il giorno della gara, si attende un meteo più clemente che dovrebbe regalare un tracciato asciutto. Un assetto troppo carico potrebbe dare i propri benefici con pista bagnata, ma in caso di condizioni asciutte, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. “Dobbiamo concentrarci sul trovare il miglior compromesso, perché domani sarà probabilmente bagnato mentre domenica sarà asciutto. Ci penseremo, cercheremo il miglior compromesso”.

Come ci si attendeva, anche a Spa la Ferrari è più staccata dalle due squadre di riferimento, ovvero Red Bull e McLaren, per quanto chiaramente una delle due RB20 dovrà scontare una penalità. Il confronto si è così spostato direttamente sulla squadra di Woking: secondo Leclerc non c’è un solo punto in cui la MCL38 ha un margine di vantaggio sulla SF-24, bensì si tratta di performance globale in più tratti della pista. Da quanto si è visto nella prima giornata, infatti, la Rossa riesce ad essere più incisiva nelle prime curve del secondo settore, per poi patire in gran parte del resto del tracciato, rettilinei inclusi, per quanto questa potrebbe anche essere una questione di mappature.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Da McLaren purtroppo soffriamo un po’ ovunque, non c’è un solo punto. Non abbiamo una soluzione magica purtroppo per il resto del weekend, ma faremo del nostro meglio per fare un buon risultato prima della pausa”.

Carlos Sainz ha invece spostato il focus sul fatto che il tracciato quest’anno è stato in buona parte riasfaltato, il che garantisce sì maggior grip, ma offre anche alcune nuove sfide nel modo in cui deve essere messa a punto la vettura. Inoltre, un problema riscontrato dallo spagnolo, e menzionato anche da altri piloti, è quello del graining, che si è fatto sentire soprattutto nell’ultima parte degli stint con alto carico di carburante nella FP2.

“È una Spa molto diversa da quella che conoscevamo, hanno riasfaltato gran parte della pista, c’è molto più grip, dobbiamo imparare ancora molto. Però abbiamo visto anche più graining, il che rende il degrado più difficile da controllare. Abbiamo delle cose da rivedere questa notte”, ha raccontato Sainz.

“Sembra che sia una qualifica bagnata, ma doveva piovere anche oggi. Ci approcciamo con più idee, perché il meteo è sempre imprevedibile, si tratta solo di adattarsi a tutte le situazioni che incontreremo”.