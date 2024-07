F1 | Dati: McLaren brilla, Ferrari insegue: ma quale ala scegliere?

Il weekend del Gran Premi del Belgio inizia con un interrogativo: che ala montare in vista della qualifica e della gara? Puntare su un setup che riesca a esprimersi meglio nel primo o nel terzo settore sui lunghi tratti rettilinei o un assetto più carico a livello aerodinamico che permetta di essere più competitivi nelle curve veloci del secondo settore e che può dare potenzialmente un vantaggio sul degrado e in caso di pioggia?

Anche quest’anno il classico dilemma di Spa si è riproposto non solo nella sfida al vertice, ma anche a centro gruppo, con tante prove differenti durante la giornata. Anche per questo gli stessi team sembrano essere un po’ al buio su quali siano i differenti valori in campo, perché tante squadre hanno sfruttato la prima giornata di libere per sperimentare e confrontarsi con un nuovo asfalto che sembra offrire da una parte più grip, ma che dall’altra, secondo i piloti, accentua maggiormente il graining, rendendo ben più difficile gestire le gomme e il relativo degrado.

Il venerdì ha messo sul piedistallo una McLaren che si candida a chiudere la prima parte di campionato con un altro risultato di spicco, perché la MCL38 è ben diversa dalla vettura che qui un anno fa doveva cedere il passo tra un’ala a basso carica non ottimizzata, tanto da dover utilizzare quella di Baku portata a inizio stagione, e un pacchetto che non faceva dell’efficienza un suo grande punto di forza. Ma dodici mesi dopo, la musica è cambiata e la squadra di Woking punta a regalarsi un’altra doppietta che sull'asciutto probabilmente il solo Max Verstappen avrebbe potuto spezzare.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

La notizia della (preannunciata) penalità a Max Verstappen per la sostituzione del motore cambia però gli scenari. Sebbene sia vero che in passato il tre volte iridato era riuscito comodamente a vincere anche con una penalità, partendo addirittura dalla quattordicesima casella nel 2022, al tempo la scuderia di Milton Keynes poteva contare su un ampio vantaggio. Quel delta di performance quest’anno si è assottigliato più di quanto l’olandese avrebbe desiderato, con una gara che sarà logicamente tutta in salita.

La speranza nel team è quella di partire quantomeno undicesimo ma, per riuscirci, servirebbe battere le due McLaren sul giro secco: sull’asciutto la pole sembra proprio una sfida a tre, con le due McLaren e lo stesso Verstappen in lizza per la prima posizione, mentre la pioggia potrebbe riservare qualche incognita in più. Ma come si confrontano queste due vetture e quali indizi si possono trarre per capire quali potrebbero essere le rispettive scelte in termini di carico aerodinamico?

È bene partire con una considerazione, ovvero che il tempo di Norris è arrivato diversi minuti dopo quello di Verstappen e dello stesso Piastri, con una pista che, con questo nuovo asfalto, ha dimostrato di migliorare giro dopo giro. Inoltre, il britannico è stato uno dei pochi, con il solo Charles Leclerc, ad usare due set di soft nuovi in FP2 (dato il rischio pioggia domani), comprendendo prima il comportamento della mescola. Proprio per questo, anche in Red Bull, vedono il confronto con Piastri come più veritiero sul potenziale della RB20.

Nella prima sessione Verstappen era stato indubbiamente il più veloce, con un ampio margine nato da un secondo settore estremamente competitivo, in particolare nella zona di curva 11, dove tanto carico e grande stabilità possono fare la differenza. L’olandese era partito con una vettura più carica rispetto alla concorrenza, ma nella seconda sessione Red Bull ha optato per un approccio differente, andando a tagliare la parte superiore del flap (seppur solo sulla macchina del tre volte iridato). Una scelta relativamente economica volta a risparmiare sul budget in quanto non serve modificare l’ala ma solamente il flap di aperture del DRS.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren si è invece presentata con un’ala più scarica e Red Bull sospetta che, al di là di questo aspetto, la squadra di Woking abbia sfruttato mappature più aggressive già al venerdì. Un sospetto che in realtà è condiviso anche da George Russell che, seppur con un’ala più scarica riesca ad avere velocità migliori di quello del suo compagno di casacca, che ha invece puntato su una soluzione più scarica alla ricerca di un miglior bilanciamento, rispetto alla McLaren ha comunque patito un paio di decimi di distacco. Andando a vedere i parziali, anche con l’ala più scarica Red Bull non soffre tanto in termini di velocità di punta pura, perché ad un certo punto chiaramente si arriva a un tetto, bensì in progressione e la cosa si evidenzia bene soprattutto prima dell’Eau Rouge, sul rettilineo del Kemmel e prima di curva 17.

Le uniche altre due aree dove McLaren sembra avere qualcosa in più sono curva 8, una delle più lente in cui si tende a combattere contro il sottosterzo, tema su cui la squadra di Woking è migliorata molto nel corso dell’ultimo anno, e la chicane 12 e 13, che non è stata riasfaltata. Non a caso oggi Verstappen ha lottato contro il sottosterzo. È interessante notare, però, che Norris sembra aver tenuto qualcosa da parte in curva 11, anche rispetto al suo compagno di team, con una fase di “lift” molto più marcata: al contrario, Piastri è andato molto più vicino ai riferimenti di Verstappen, seppur non riuscendo ad eguagliarlo.

Molto più complesso è il discorso relativo ai passi gara, perché i riferimenti sono altalenanti per tutti, tra traffico e scie a favore. Lo stesso Norris ha potuto contare in più occasioni su una scia, specie nella parte iniziale dello stint, senza contare che in realtà, avendo ritardato il programma sul giro secco alla ricerca di migliori riferimenti, il britannico ha iniziato il programma high fuel più tardi dei rivali.

Ben più interessanti sono i riferimenti di Verstappen e Piastri: nel caso dell’olandese, l’inizio dello stint è incoraggiante, ma nella parte conclusiva ha accusato dei problemi non tanto di degrado puro, bensì legati in qualche modo alla vettura, tanto che durante il pit stop alla fine dello stint ha chiesto di andare a controllare l’auto perché aveva riportato degli strani rimbalzi improvvisi, come in effetti si nota dalla tabella dei tempi, saliti di oltre un secondo da un giro all’altro.

Confronto telemetrico tra Verstappen e Norris FP2 Belgio Foto di: Gianluca D'Alessandro

Tuttavia, a fine giornata Norris ha posto l’attenzione più su un elemento, ovvero la configurazione aero da scegliere. In caso di pioggia, il pacchetto da scegliere probabilmente sarebbe quello più carico ma, secondo il britannico, questa scelta potrebbe valere anche per l’asciutto. Tutti i team hanno riscontrato un degrado più ampio del previsto sul nuovo asfalto e, inoltre, si è riscontrato del graining, motivo per cui la scelta di puntare su qualcosa di più carico potrebbe rivelarsi efficace ben al di là della pioggia.

Elementi evidenziati anche da Carlos Sainz dopo le libere, il quale ha sottolineato come ci sia ancora molto da imparare su come gestire il setup su questo asfalto: da una parte ha aumentato il grip come ci si attendeva ma, dall’altra, il consumo gomma è superiore al previsto. Inoltre, il graining sull’anteriore è uno di quegli aspetti che potrebbe spingere a considerare l’utilizzo della hard in gara perché, come visto a Silverstone, una mescola più dura aiuta a gestire più facilmente questo fenomeno.

Dal canto suo, la Rossa spera che la gestione gomma possa essere un elemento a favore nella lotta con la Mercedes, la vera rivale del weekend. Come anticipato da Charles Leclerc, non esiste una soluzione magica che possa risolvere i problemi, per quanto il segnale incoraggiante è che il temuto bouncing non abbia rappresentato un elemento critico come negli altri weekend ricchi di curve veloci. Per pareggiare i riferimenti della Ferrari, Mercedes al venerdì ha dovuto girare con l’ala più scarica in assoluto, mentre quando Lewis Hamilton ha usato la versione più carica per trovare maggior stabilità nel secondo settore i distacchi sui rettilinei sono saliti vertiginosamente, ma senza restituire un grande passo in avanti nelle curve guidate.

L’aspetto interessante è che, per quanto sia vero che anche lo stesso Leclerc ha potuto beneficiare di una pista in condizioni migliori, in termini assoluti la SF-24 si è ben comportata nella prima parte del secondo settore, nelle chicane a media velocità, per quanto abbia chiaramente patito, invece, nelle curve ad alta velocità come Pouhon, dove il distacco ha toccato 9 km/h dalla Red Bull.