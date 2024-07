F1 | Alpine: la A524 diventa più snella mentre cambia... pelle

L’Alpine sta cambiando pelle. È in corso una rivoluzione che il consulente Flavio Briatore ha scatenato per accelerare i processi di trasformazione, come se operasse solo in un team e non nell’ambito di una Casa, di un grande Costruttore. Renault esce dalla F1 alla fine del prossimo anno e lascia campo aperto a una motorizzazione clienti Mercedes.

Bruno Famin, il team principal ad interim, ha annunciato che quello di Spa-Francorchamps sarà il suo ultimo GP al vertice della squadra di F1 per lasciare il posto al giovane Oliver Oakes che prenderà le redini di Enstone dando il via alla metamorfosi di un marchio che sarà destinato a uscire del Circus dopo l’inevitabile vendita.

In tutto questo marasma c’è chi lavora per estrarre il potenziale dalla A524, una monoposto nata male, sovrappeso, che i tecnici di David Sanchez stanno cercando di sviluppare. E bisogna riconoscere che vedere nelle prove libere Esteban Ocon arrampicarsi fino al settimo posto è un segno dell’impegno che la squadra ci sta mettendo su una pista ostica come quella di Spa-Francorchamps.

Ecco la livrea Alpine in omaggio a Deadpool Wolverine Foto di: Alpine

Già la vettura si è presentata con una nuova livrea rossonera e tre graffi gialli per promuovere Wolverine & Deadpool, due supereroi protagonisti del film uscito quest'anno, diretto e co-prodotto da Shawn Levy.

La colorazione è attrattiva, ma nasconde un po’ le molte soluzioni tecniche che sono state portate in Belgio con un pacchetto di novità finalizzate a un circuito da basso carico aerodinamico.

L'ala anteriore dell'Alpine A524 per le piste a basso carico Foto di: Erik Junius

L’ala anteriore è stata ridisegnata con i flap a corda ridotta per ridurre il drag, ma ci sono anche sviluppi in materia di aero flessibilità dei profili che vanno nella direzione di chi cerca il bilanciamento della macchina con i movimenti programmati di alcune parti.

Alpine A524, dettaglio dell'ala posteriore per il GP del Belgio Foto di: Giorgio Piola

L’ala posteriore ha un profilo principale con il bordo d’entrata che è quasi piatto e poi accenna a una forma a cucchiaio non esasperata. Il flap mobile è di corda molto corta, tanto che la A524 risentirà molto poco dell’effetto DRS quando si aprirà questo elemento in fondo ai rettilinei nei boschi delle Ardenne. È cambiato anche il disegno del comando del DRS con un attuatore che lavora in modo diverso per essere meno sensibile alle forze che agiscono alle velocità più elevate.

Alpine A524, dettaglio tecnico dell'attuatore del DRS ridisegnato Foto di: Jake Boxall-Legge

La beam wing è con un singolo elemento e mostra una riduzione di corda verso le paratie laterali per ridurre la resistenza all’avanzamento. È sparita anche la nervatura inclinata verso l’alto che si poteva osservare a metà endplate, riprendendo forme molto lineari.

Alpine A524: il nuovo cofano motore più rastremato Foto di: Giorgio Piola

Non sfugge il nuovo cofano motore molto più profilato: sappiamo che la power unit Renault ha una fame d’aria decisamente superiore ai motori degli altri Costruttori, ma è indubbio il tentativo di snellire un’area della monoposto che può far lavorare meglio l’ala posteriore.

Senza intaccare l’affidabilità del propulsore c’è ora una carrozzeria che in coda non è più squadrata, ma è stata affusolata con una sensibile riduzione degli ingombri. Restano le branchie laterali (per Spa molte sono state chiuse) e si osserva un’apertura anche sulla dorsale dell’engine cover.

Alpine A524: le fiancate sono state riviste così come i supporti degli specchietti Foto di: Giorgio Piola

È stato rivisto anche l’andamento delle fiancate con la parte inferiore della linea di cintura della pancia che mostra un undercut più aggressivo nella speranza di aumentare il flusso da portare sul fondo.

Nella completa revisione del retrotreno non poteva mancare anche l’adeguamento della brake duct posteriore con la presa dei freni più piccola e i flap utili a generare downforce locale ridisegnati in funzione del nuovo andamento dei flussi.

Anche il supporto degli specchietti è stato ridisegnato seguendo la logica adottata dalla meigliore concorrenza...