F1 | Norris attacca: "Se causi un incidente alla ripartenza devi essere squalificato per una gara"

La McLaren esce da Baku con zero punti: la squadra di Woking che ha portato un grande aggiornamento della MCL40 è rimasta con un pugno di mosche in mano. Oscar Piastri ha pagato un ennesimo errore (è finito lungo alla curva 1 scivolando dal terzo al quattordicesimo posto), mentre Lando Norris è stato coinvolto nell’incidente causato alla seconda ripartenza dalla Safety Car da Franco Colapinto dopo aver perso diverse posizioni perché la sua vettura papaya non ha mai avuto il passo.

Il campione del mondo parla subito dopo la conclusione della corsa: non ha bisogno di guardare le immagini perché ha le idee chiare...

“Non ho ancora visto l'episodio, ma se causi un incidente durante una ripartenza del genere, dovresti ricevere almeno una gara di squalifica!”.

Lando, solitamente molto riflessivo, non ci gira troppo intorno:

"Sono stato semplicemente buttato fuori. Penso che la FIA dovrebbe essere più severa e iniziare a infliggere delle squalifiche per questo genere di incidenti. C’è stato un comportamento negligente che ci costa un sacco di soldi: ci sono tantissimi pezzi della mia macchina da buttare. La gente dovrebbe essere squalificata, perché questo non è un modo di guidare degno della Formula 1”.

Lando Norris, McLaren, dopo essere stato urtato alla seconda ripartenza Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Russell ha cercato di ritardare la ripartenza per difendersi da Verstappen e il gruppo si è ricompattato molto...

“George davanti può fare quello che vuole. In Formula 1, credo ci si aspetti che i piloti sappiano anticipare le situazioni: sai che l'aderenza sarà scarsa, che le temperature delle gomme saranno basse, anche se poi non erano nemmeno così basse. In Formula 1 vogliamo confrontarci con i migliori piloti del mondo, e quando accadono cose del genere è perché c’è chi dovrebbe essere lì!”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Proviamo a commentare la gara prima del crash: sei partito bene, ma poi non sei riuscito a difendere il quarto dopo l’ottima partenza...

“Non avevo alcuna possibilità di lottare con la velocità che avevo. Sono sicuro che ci fossero anche degli aspetti della mia guida non ottimali; devo capire cosa posso migliorare per la prossima settimana. Ma allo stesso tempo, è giusto dire che la velocità con cui mi hanno superato... era incredibile”.

Il divario prestazionale che avevi con Oscar Piastri è rimasto?

“Non lo so”.

Avete capito dove sta il problema?

“Temo che dipenda semplicemente dal funzionamento della batteria. Per come la batteria eroga la potenza era impossibile tentare di fare dei sorpassi. Si sta cercando di risolvere i problemi sbagliati: bisogna sistemare il motore e forse, allora, si vedranno dei sorpassi”.

Stella ieri ha parlato di un problema da risolvere sulla tua vettura: ci siete riusciti?

“Non lo so”.