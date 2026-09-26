F1 | Strategie: senza degrado la scelta è la singola sosta, ma con che mescole per l’incognita della SC?

Dai rilevamenti Pirelli, quest’anno l’asfalto di Baku si è presentato insolitamente sporco, tanto che il grip misurato a inizio weekend risultava tra i più bassi dell’intera stagione. Un dato sorprendente, perché nonostante la superficie molto liscia, al venerdì non si è visto graining, fenomeno spesso frequente su questo tracciato proprio per le difficoltà nell’accendere gli pneumatici.

In sostanza, anche quello che sembrava l’unico vero dubbio in termini di durata si è rivelato un non‑problema, contribuendo a ridurre ulteriormente il livello di degrado. Non sorprende quindi che, secondo le stime Pirelli, il consumo degli pneumatici sarà minimo, al punto che già dalle prime valutazioni del giovedì si ipotizzava che la soft potesse coprire una buona fetta della distanza di gara.

Anzi, nei long run il costruttore italiano aveva addirittura rilevato un degrado negativo, in parte attribuibile al forte miglioramento della pista. Una dinamica comunque attesa, perché l’asfalto liscio di Baku limita in modo significativo il consumo. Inoltre, pur essendoci diverse zone di trazione lungo il giro, la pista è destinata a continuare a migliorare anche durante la gara, contribuendo ulteriormente a contenere l’usura.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Cosa significa tutto ciò? Innanzitutto che la sosta singola è quasi scontata: da un lato per la durata degli pneumatici, dall’altro perché il tempo perso in pit lane supera comunque i 19 secondi, un fattore che non può essere ignorato. In secondo luogo, la soft diventa a tutti gli effetti una gomma da gara, perché garantisce un deciso incremento di grip e, in un contesto di degrado minimo, rappresenta un’opzione credibile.

Che la durata non fosse un problema lo si è visto anche in qualifica, con Russell che in Q3 ha firmato il suo miglior crono al terzo tentativo sullo stesso set di soft. La vera variabile, semmai, è il momento in cui scegliere di montarle. La media e la hard tendono infatti a scivolare di più, generando surriscaldamento e degrado termico, ma questo fenomeno potrebbe attenuarsi nel corso della gara man mano che la pista continuerà a migliorare.

Il punto, però, è che sia al venerdì sia al sabato si è visto come la soft garantisca uno step di grip particolarmente significativo, al punto che, non mostrando problemi di durata, dovrebbe essere considerata una delle gomme da gara. Non a caso anche Pirelli l’ha inserita come l’opzione più rapida in una strategia che la alterna alla media: "In generale, il degrado, è praticamente zero su tutte le tre mescole. Ma pensiamo che la C5 possa essere la miglior gomma", aveva spiegato Simone Berra di Pirelli dopo le libere.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ma con quale gomma partire? Sulla carta, la scelta più versatile resta la media: permette di allungare il primo stint, coprire un’eventuale Safety Car e decidere in seguito se passare alla soft o alla hard in base al momento della sosta. È evidente che, qualora una neutralizzazione arrivasse molto presto, poche squadre si assumerebbero il rischio di montare la soft, preferendo una soluzione più prudente come la hard fino al traguardo.

Tuttavia, è proprio qui che emerge l’aspetto più interessante. Chi deve recuperare potrebbe fare una scommessa e partire con la soft: l’idea sarebbe quella di sfruttare lo step di grip aggiuntivo al via, quando può risultare decisivo anche per mandare prima in temperatura le gomme, provando così a guadagnare qualche posizione, sperando poi in una Safety Car nella prima parte della corsa per passare alla media o alla hard.

Partire, ad esempio, con la hard sperando nell’opposto sì permetterebbe di allungare lo stint, ma renderebbe più complessa la gestione dei primi giri. Sulla carta, quindi, mentre la strategia ideale potrebbe essere la stessa per tutti, tutte e tre le mescole restano utilizzabili in gara: saranno gli episodi, le neutralizzazioni e le scommesse dei team a orientare la scelta verso una gomma o l’altra.