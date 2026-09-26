F1 | Russell fa il weekend perfetto e trionfa a Baku davanti alle Red Bull. Antonelli rimonta e chiude quinto

Un decimo solo. Per la precisione 196 millesimi. E' questo il vantaggio con lui George Russell è riuscito a tornare alla vittoria e lo ha fatto al Gran Premio d'Azerbaijan, battendo in modo strepitoso un Max Verstappen superbo e mai domo.

Un fine settimana perfetto, quello di Russell, che lo ha portato a trionfare in modo più che meritato pur se braccato dal pilota che più mette in soggezione tutti gli altri: Verstappen. Nessun errore in pista, nessun errore ai box: semplicemente perfetto. E questo, considerando anche a quanto accaduto ad Antonelli, lo ha portato a recuperare punti nei confronti dell'italiano nel Mondiale Piloti.

Per vedere il primo sussulto della gara abbiamo dovuto aspettare il giro 30 dei 51 previsti. La prima Safety Car della gara - ed è arrivata dopo un'ora di monotonia con Russell dominatore - l'ha provocata Alexander Albon. Il thailandese della Williams ha sbagliato il punto di frenata e ha centrato il muro all'esterno della curva sinistrorsa.

A quel punto tutti hanno smarcato il pit stop sotto regime di Safety Car e alla ripartenza Russell è stato perfetto a tenere la prima posizione. Ma pochi istanti dopo Franco Colapinto ha commesso un errore clamoroso in staccata di curva 1. L'enorme frenata fatta per cercare di evitare le vetture davanti non è servita, ed è finito contro l'Alpine gemella, quella di un incolpevole Pierre Gasly. Il francese, a sua volta, dopo l'impatto è finito contro la McLaren di Lando Norris.

Il risultato è stato tremendo per tutti e tre, costretti al ritiro per la manovra sconsiderata di Colapinto. Per Alpine un doppio arrivo a punti gettati al vento in un fine settimana dove invece la Racing Bulls è stata in difficoltà. A tal proposito, anche Arvid Lindblad ha commesso lo stesso errore di Colapinto, finendo per centrare e mandare in testacoda Liam Lawson (che in quel momento era in zona punti).

Alla ripartenza si è materializzato il duello che tutti speravano di assistere, quello tra George Russell e Max Verstappen. Il britannico ha avuto il fiato sul collo dell'olandese per 13 giri, ma ha resistito con un passo eccezionale, estrapolato soprattutto tra il primo e il secondo settore. A tal proposito, questo mostra ulteriormente quanto la Mercedes sia forte anche nei tratti guidati. Alla fine George l'ha spuntata per un decimo, che dice molto meno rispetto a quanto abbia dominato il fine settimana.

Per Verstappen un'altra gara strepitosa, perché è partito ottavo e ha recuperato fino al secondo posto, perdendo la vittoria per un soffio. Grande fine settimana per Red Bull, con Isack Hadjar che - al rientro dopo 3 gare saltate per l'infortunio al polso patito durante gli allenamenti della sosta estiva - ha colto subito il podio con una prova veloce e solida.

Dietro di loro la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, mai realmente in lotta per il podio se non grazie alla doppia Safety Car e al clamoroso errore in frenata fatto da Oscar Piastri (14esimo alla fine) nella seconda parte di gara. La Rossa manca dal podio ormai da 5 gare ed è chiaro come, almeno a oggi, sia scivolata il quarto team per prestazioni in pista. Solo un harakiri McLaren ha consentito alla Ferrari di fare meglio.

Lewis Hamilton, sesto e staccato di oltre 22 secondi da Russell, è stato superato nelle battute finali da Andrea Kimi Antonelli. L'italiano, partito 16esimo, è riuscito a recuperare fino al quinto posto, per altro sfiorando il quarto per appena 3 decimi di ritardo su Leclerc. Grazie a questo risultato il bolognese ha limitato molto i danni, e ora può vantare ancora 66 punti di margine su Russell a 8 gare dal termine della stagione.

Arvid Lindblad, invece, dopo aver causato l'incidente di Liam Lawson (12esimo alla fine) ha messo in mostra tutte le sue doti superando negli ultimi giri le due Haas di Oliver Bearman ed Esteban Ocon (superato proprio sul traguardo), chiudendo settimo.

Per le Haas poco male, perché sono tornate a portare a casa un doppio arrivo a punti vitale per il Mondiale Costruttori. Si è tolto una grande soddisfazione anche Carlos Sainz, capace di beffare Nico Hulkenberg proprio a pochi chilometri dal termine della gara. Gli aggiornamenti che la Williams ha portato hanno aiutato, ma l'impressione è che questo risultato sia molto frutto di una grande prestazione del madrileno.

Per Audi, invece, una beffa amara. Hulkenberg ha chiuso 11esimo, mentre Gabriel Bortoleto non è andato oltre il 13esimo posto. Completa la classifica Sergio Perez, 15esimo e ultimo mentre Valtteri Bottas si è ritirato all'ultimo giro, finendo a muro a poche decine di metri dal traguardo.

Da segnalare anche il doppio ritiro delle Aston Martin, tornate a essere fanalino di coda della F1 attuale considerando anche la natura di Baku e le difficoltà delle power unit Honda che equipaggiano le AMR26.