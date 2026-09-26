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F1 | Norris sconsolato: "Sul dritto perdiamo tantissimo e la mia macchina è anche peggiore di quella di Piastri"

Il campione del mondo in carica ha sofferto in qualifica e pensa che il GP di Azerbaijan possa essere per lui un calvario: "Probabilmente sarò il più lento sui rettilinei e un facile bersaglio. Perdiamo tantissimo dalle Mercedes e dobbiamo capire perché".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Nel giorno in cui Oscar Piastri ha dato segni di risveglio, Lando Norris è invece precipitato in uno dei turni di qualifica più complessi della sua stagione. 

A Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan, il campione del mondo in carica si è dovuto accontentare del quinto tempo, staccato di 1"1 dal tempo con cui George Russell ha ottenuto la pole position.

Nelle Libere le MCL40 sembravano davvero lontane dai migliori e le qualifiche lo hanno confermato, sebbene il team abbia prodotto un grande sforzo nel portare un grande pacchetto di aggiornamenti proprio a Baku.

"Non abbiamo trovato il passo che cercavamo. Ieri eravamo a 1"3, oggi comunque a 8 decimi. La maggior parte del tempo che perdiamo dalla Mercedes è sui rettilinei, quindi non c'è molto che possa fare".

"Onestamente, mi sono sentito a mio agio con la macchina per tutto il weekend. Nell'ultimo giro ho commesso un errore e ne ho pagato il prezzo. Ma sono arrivato a un punto del campionato in cui, in un certo senso, devo andare a caccia della pole o morire provandoci".

Riguardo la vettura, Norris ha detto che tutto sembra funzionare come da previsione. Ma il distacco è così ampio che fa suonare un campanello d'allarme evidente. Le MCL40 perdono sui rettilinei e nelle curve lente.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

"I ragazzi dicono che tutto sta funzionando come previsto, ma quando vedi otto decimi di distacco dalla vetta, fa male. Allo stesso tempo, come ho detto, perdiamo tempo sui rettilinei. È un'altra area che dobbiamo analizzare. Perché, in tutto ciò che riguarda la velocità sul dritto, sembriamo semplicemente un passo indietro rispetto alla Mercedes".

"È stato difficile, soprattutto con la mia macchina. Per qualche motivo la mia macchina è ancora peggiore rispetto all'altra. Quindi mi sta rendendo la vita davvero complicata".

Norris ha voluto sottolineare la differenza di prestazioni sul rettilineo tra la sua monoposto e quella di Piastri. La MCL40 gemella, infatti, sembra avere meno problemi di resistenza all'avanzamento rispetto alla sua.

"[Il risultato delle qualifiche è dovuto a] diversi fattori. Come ho detto, per qualche motivo sulla mia macchina c'e più drag rispetto all'altra (quella di Piastri, ndr). Quindi dobbiamo capire perché, in pratica, devo spingere più di Oscar per cercare di compensare la nostra velocità sul rettilineo. Per quanto riguarda la Mercedes, invece, sono entrambe le cose. Hanno una macchina molto efficiente".

"Lo sono sempre stati, da anni. Dobbiamo fare un grande passo in quella direzione se vogliamo essere competitivi sui circuiti dove la velocità sul rettilineo conta, per il resto della stagione. Ma hanno anche una buona macchina in tutte le curve. Semplicemente stanno facendo un lavoro migliore in ogni area. Power unit e macchina".

"Per domani penso di non avere una macchina all'altezza. Penso che probabilmente sarò il più lento sui rettilinei e sarò un bersaglio facile per chi sta dietro", ha concluso Lando.

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