F1 | Mercedes: nuova ala posteriore che copia l'Alpine A523

La Mercedes in Ungheria ha introdotto un’ala posteriore da alto carico: la squadra diretta da James Allison, dopo aver stupito a Silverstone con una nuova ala anteriore che ha fatto un po’ discutere il paddock per l’estrema soluzione out wash che va contro lo spirito del regolamento FIA, ci propone una interessante soluzione nel retrotreno che riprende un concetto che è stato lanciato dall’Alpine nel GP del Canada.

L’immagine di Giorgio Piola, infatti, ci mostra la W14 di Lewis Hamilton durante le prove di pits stop a Budapest: è sparita una porzione di carbonio nel collegamento fra la paratia laterale dell’ala posteriore e il flap mobile.

Alpine A523, confronto dell'ala posteriore fra la versione standr e la paratia metallica di supporto Photo by: Giorgio Piola

Proprio come sull’Alpine A523, gli aerodinamici di Brackley hanno scelto un sostegno metallico miniaturizzato che favorisce un risparmio di peso e una riduzione della resistenza all’avanzamento.

Mercedes W14: ecco il retrotreno che è stato deliberato per l'Hungaroring Photo by: Giorgio Piola

Eravamo certi che questa idea avrebbe fatto proseliti e la Mercedes è la prima a riprenderla, ma non ci stupiremmo di vedere altri percorrere la stessa strada che, evidentemente, funziona. Sulla freccia nera è stato rivisto anche il supporto del monopilone e l’attacco del comando DRS, mentre come profilo principale è stato scelto un disegno ad ala di gabbiano non particolarmente esasperato.

Lewis Hamilton ha ammesso che la squadra sta lavorando sodo, ma lo sviluppo della concorrenza è più rapido per cui la Stella si trova sempre a inseguire. Strano destino per un sette volte campione del mondo.