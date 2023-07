F1 | Hamilton: "W14 cresciuta, ma altri migliorano più rapidamente"

Dieci anni fa, proprio sulla pista dell’Hungaroring, iniziò la favola della coppia formata da Lewis Hamilton e la Mercedes. Infatti, nel 2013 sul tracciato ungherese giunse la prima vittoria della nuova avventura dell’inglese come portacolori della squadra di Brackley, la quale fu capostipite di una lunga serie di successi giunti a partire dall’anno successivo con l’inizio dell’era ibrida.

Un ricordo che nella mente di Lewis ora è un po’ offuscato dai titoli vinti successivamente, ma di certo al tempo rappresentò una sorta di liberazione, date le continue critiche ricevute per un passaggio da Woking a Brackley che non aveva convinto i più.

“Non ricordo quel weekend, se devo essere sincero. Ce ne sono stati tanti. Non direi che è stato il più memorabile. Ma sono sicuro che è stato un sollievo, perché tutti dicevano che era stata una pessima decisione scegliere quella squadra [la Mercedes]. C'erano così tanti dubbi su di me, ma io ho continuato a credere nella mia decisione e a puntare tutto su di me, e quindi arrivare qui alla fine e vincere la prima stagione è stato davvero fantastico. Da quel momento ho capito che avevamo una squadra in grado di vincere i campionati”.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Tuttavia, dopo aver rievocato dolci momenti, il focus passa sul presente e una situazione che convince più in termini di classifica che di performance. Al momento la Mercedes si trova al secondo posto nel mondiale costruttori, ma è pur vero che in questa prima parte di mondiale si è visto un andamento altalenante, con pochissimi appuntamenti in cui è stata in grado di imporsi nel ruolo di principale rivale della Red Bull.

A Monaco è giunto un nuovo pacchetto di aggiornamenti che sembrava aver dato nuova linfa vitale alla W14, soprattutto in Spagna, tracciato dove le buone caratteristiche della monoposto sono state esaltate da quelle del tracciato. In Austria, però, si è visto un passo indietro, mentre in Inghilterra ci si aspettava qualcosa di più, tanto che la stessa Mercedes aveva definito la tappa britannica come la miglior opportunità di infastidire chi si trova in testa alla classifica.

Secondo Hamilton, lo scenario che sta vivendo la casa della Stella non è composto da alti e bassi, bensì da un continuo miglioramento, seppur a passo ridotto rispetto a quello degli avversari: “Mi sembra che abbiamo fatto alti e bassi. Penso che siamo andati lentamente avanti, ma anche altri sono andati avanti. Alcuni hanno fatto passi più grandi di noi. Ma la cosa positiva è che stiamo andando avanti e stiamo lavorando per fare passi più grandi”.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Photo by: Erik Junius

Tra i motivi che consentono di guarda con fiducia al weekend c’è il fatto che Hamilton ha sempre brillato su questa pista, dove infatti annovera numerose vittorie. L’aspetto curioso è che a Silverstone Mercedes si è ben comportata più sulle curve lente che nei tratti veloci, quasi all’opposto dei Gran Premi precedenti, motivo per il quale c’è qualche segnale di speranza. Inoltre, generalmente la W14 generalmente garantisce un buon avantreno, aspetto che potrebbe rivelarsi un punto di forza su questa pista, come lo era stato l’anno scorso con Russell, il quale conquistò la pole position con temperature più fresche: “Questo è stato un circuito forte per me e credo che l'anno scorso sia stato un circuito forte per noi come Mercedes”, ha raccontato Lewis.

“Se guardiamo all'ultima gara, per qualche motivo eravamo alla pari in termini di tempo nelle curve lente, con Max nel suo giro di qualifica, o con George, per esempio, e poi abbiamo perso nei tratti ad alta velocità. Quindi, dato che si tratta di velocità medie e basse, spero che saremo più vicini, ma ho sentito che la Red Bull potrebbe avere un pacchetto di aggiornamento anche questo fine settimana. Mi piacerebbe vederlo, sembra che stiano apportando continuamente aggiornamenti alle loro auto”.