F1 | Perez: "Ricciardo? Più di metà griglia vorrebbe il mio posto"

D'un tratto, il sedile di Sergio Perez in Red Bull s'è fatto più rovente. A renderlo tale sono state le 5 brutte qualifiche inanellate nelle ultime uscite nel Mondiale di Formula 1, ma a peggiorare la situazione è stato l'approdo di Daniel Ricciardo in AlphaTauri.

L'australiano è stato chiamato a sostituire Nyck De Vries nelle gare restanti di questa stagione e, lo stesso Ricciardo, non ha fatto mistero di voler puntare a fare molto bene con il team faentino per poi puntare a tornare pilota titolare di Red Bull Racing nel prossimo futuro.

Daniel, salvo sorprese clamorose, punterà a prendere il posto di Sergio Perez, considerato quanto sia intoccabile il due - quasi tre - volte campione del mondo Max Verstappen all'interno del team di Milton Keynes.

Perez, però, ha un contratto anche per la prossima stagione ed, eventualmente, il suo posto tornerà pericolante realmente nel 2025. A oggi, infatti, il messicano si è detto non preoccupato del ritorno di Ricciardo in Formula 1, anche se il suo primo pensiero lo ha dedicato all'appiedato De Vries.

"Sono dispiaciuto per Nyck. Ha avuto un'esperienza in F1 molto, molto corta ed è stata piuttosto brutale. Ma non si sa mai cosa possa riservargli il futuro. Però quello che ha vissuto lo ha vissuto, è quello che è e questa è la Formula 1. CI sono piloti che a volte, in quella situazione, hanno più tempo per dimostrare. Lui è stato sfortunato, perché c'era disponibile Daniel".

"D'altra parte, però, sono anche contento per Ricciardo. Io credo sia molto motivato ora che rientra. Dunque sono felice per lui anche perché sarà una grande opportunità".

Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Per quanto mi riguarda, il suo arrivo in AlphaTauri non cambia niente perché, come ho detto, io guido per la Red Bull. Non c'è solo Daniel che vorrebbe il mio posto, e Yuki [Tsunoda], penso ci sia più di metà della griglia che vorrebbe correre per la Red Bull. Dunque questo non cambia niente".

Le ultime qualifiche di Perez - difficili per motivi differenti - hanno pregiudicato il risultato domenicale e hanno permesso a Max Verstappen di prendere il largo nella classifica iridata, involandosi verso quello che sarebbe il terzo titolo iridato della carriera.

Perez, però, pensa di poter uscire dalla spirale negativa in cui è piombato tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Dovrà però essere perfetto, tenendo conto anche di eventuali fattori esterni e farsi trovare pronto qualora le cose non dovessero essere così semplici.

"Non sono preoccupato dagli ultimi risultati che ho ottenuto in qualifica. Guardando alle ultime 5 prove ufficiali, possiamo vedere come le cose si siano svolte sempre in modo differente. Abbiamo avuto influenze esterne che non abbiamo affrontato nella maniera giusta, mentre avremmo dovuto pensare di fare i conti con quelle. Ci sono sempre fattori esterni. Non è stata una questione di prestazione pura. Per cui vediamo di cambiare le cose".

"Horner ha ragione, ho bisogno di un fine settimana senza intoppi. Credo che alla fine in Austria le cose siano andate bene, ma sfortunatamente con quei track limit siamo stati costretti a partire indietro. Ma avremmo potuto firmare un fine settimana decisamente migliore anche a Silverstone. Il passo c'era e questa è la cosa più importante. Ora dobbiamo assicurarci di mettere tutto assieme e portare a casa il risultato", ha concluso Perez.