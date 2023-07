F1 | Ferrari: fondo studiato in galleria per combattere il vento La squadra del Cavallino ha rinunciato ai picchi di carico aerodinamico per puntare a una monoposto che risulti più bilanciata e guidabile per i piloti. In galleria del vento si lavora per ridurre l'inflenza del vento sulla rossa, particolarmente sensibile quando le raffiche colpiscono la SF-23 in diagonale.