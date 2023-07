F1 | Budget cap: la FIA alla revisione dei conti da dieci e Lodi

Mentre in pista il mondiale si è avviato inesorabilmente nella direzione di Max Verstappen e della Red Bull, su altri fronti l’estate 2023 è particolarmente calda. C’è un confronto aperto sulla definizione delle regole che daranno forma alle monoposto 2026, ma soprattutto nel paddock c’è una tensione che cresce progressivamente con l’avvicinarsi della data (mai annunciata ufficialmente, ma indicata da più fonti il 31 luglio) in cui le squadre riceveranno gli esiti delle indagini svolte dalla Cost Cap Administration per certificare la regolarità delle spese sostenute la scorsa stagione.

L’argomento Budget cap, come confermato già lo scorso anno, è un terreno ideale sul quale lanciare speculazioni, e ovviamente è già iniziato il toto-indagato. Secondo i ‘rumors’, sette squadre avrebbero già ricevuto un ‘okay’ preliminare, sulle tre restanti ci dovrebbe essere una verifica ulteriore da parte di personale della Federazione Internazionale in merito alle voci contestate.

Vero o falso che sia, di certo c’è che la FIA ha ribadito oggi in una breve nota che “pur accogliendo con favore le opinioni delle parti interessate, i poteri normativi su tutti i campionati FIA, incluso il campionato mondiale di Formula 1, sono conferiti alla FIA stessa. Eventuali sanzioni tecniche, sportive o finanziarie e/o modifiche a tali regolamenti, seguiranno il giusto processo”.

Mohammed ben Sulayem, presidente FIA, con Stefano Domenicali, capo di Formula 1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sembra tanto una risposta a quanto dichiarato recentemente da Stefano Domenicali in un’intervista concessa a Motorsport.com, nella quale ha auspicato sanzioni sportive nei confronti di chi venisse dichiarato non conforme al regolamento finanziario. La Federazione Internazionale ha messo i paletti (come le compete) ma è chiamata ad un compito difficile quanto cruciale per la credibilità stessa della Formula 1.

Il responsabile del Regolamento Finanziario F.1, Federico Lodi, ha chiarito oggi alcuni aspetti del complesso lavoro di verifica che sta impegnando a tempo pieno il suo staff dallo scorso primo aprile.

“Iniziamo col dire che il processo scatta dopo l’invio della documentazione completa da parte delle squadre entro il 31 marzo. Tutti i team lo hanno fatto rispettando le scadenze, ed il mese successivo è stato dedicato ad un’analisi approfondita delle informazioni inviate. Ogni squadra invia un documento di 150-200 pagine, quindi ci sono molti dati ed informazioni da esaminare. In questa fase vengono identificate le aree che richiedono un'analisi un po' più approfondita, e dove è stato ritenuto necessario vengono richieste ulteriori informazioni. All’inizio di maggio scatta la fase di audit in loco, e da quel momento in poi visitiamo una squadra dopo l'altra”.

Dopo il 2022, la FIA ha rafforzato il suo gruppo di lavoro, arrivato ora a dieci dipendenti a tempo pieno (tutti ex revisori) che si occupano solo del regolamento finanziario, lo scorso anno erano quattro. Inizialmente la Federazione Internazionale ha provato a cercare sul mercato degli auditor con esperienza nel motorsport, ma successivamente ha deciso di garantire la formazione specifica internamente.

Il Motorhome della FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sappiamo che ci è richiesto di accelerare i tempi – ha proseguito Lodi – credo che man mano che tutti ci abituiamo al regolamento, al processo, e con una struttura più efficiente, le cose miglioreranno. Ma non credo che sarà possibile finalizzare la revisione dopo un mese o 45 giorni, dipende anche dai riscontri, perché se devi aprire un'istruttoria formale ci vuole tempo. Sono coinvolti avvocati, comitati consultivi, il processo è lungo. Ma abbiamo in mente un obiettivo chiaro, velocizzare il tutto al massimo possibile”.

I passi avanti nella gestione del regolamento finanziario porteranno anche a delle modifiche allo stesso regolamento.

“Non abbiamo la pretesa di ritenere il regolamento scolpito nella pietra – ha confermato Lodi - è chiaro che ci sono alcune modifiche che dovranno essere apportate. Come tutti i regolamenti avrà una sua evoluzione, è un processo di apprendimento per tutti, stiamo cercando, di migliorare il quadro normativo. Ci sono state divergenze interpretative che hanno comportato alcuni chiarimenti e modifiche al regolamento, è un processo in evoluzione. Il comitato consultivo finanziario è composto da un rappresentante della FIA, uno della FOM e da un rappresentante di ciascuna delle squadre. È un organismo nato per confrontarsi e proporre modifiche ai regolamenti, idee che poi passano dalla Formula 1 Commission e successivamente al Consiglio Mondiale”.

Per Lodi alla fine sarà solo una questione di pazientare in vista dei verdetti. Ogni violazione richiederà tempo, ma è necessario affrontarla nel migliore dei modi.

“Se ci imbattiamo in una violazione dobbiamo fare il nostro lavoro – ha concluso - capisco che per i tifosi il tempismo non è ideale, ma le regole esistono per essere rispettate e dobbiamo fare quello che ci è chiesto”.