F1 | Verstappen: "Nuovi record? Non ci penso, conta solo vincere"

Red Bull si presenta alla rincorsa dell’ennesimo record, alla caccia di quel magico numero di dodici vittorie consecutive, incluso il successo della passata stagione ad Abu Dhabi, che permetterebbe al team di entrare ancor di più nei libri di storia di questo sport.

“Non ci penso sinceramente. Semplicemente arrivo in pista e cerco di vincere, non arrivo qui pensando di vincere dodici gare di fila. Se vinceremo, batteremo quel record, ma l’importante è vincere”, ha subito detto Verstappen quando gli è stato chiesto quanto fosse significativo riuscire a centrare un altro risultato storico. Non è un mistero che l'olandese non sia il pilota più legato alle statistiche, per quanto non sia immune al fascino dei numeri nella storia della Formula 1.

Tuttavia, al di là delle classiche previsioni sulle qualità della RB19 sulla pista magiara, all’inizio di questo fine settimana l’attenzione si è focalizzata sull’altra metà del brand legato a Red Bull, ovvero AlphaTauri. Infatti, a partire da questo weekend sulla AT04 non ci sarà più Nyck De Vries, bensì Daniel Ricciardo, con un ritorno che lascia grande curiosità per comprendere quale sarà il suo livello in pista dopo due anni difficili in McLaren.

Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Max Verstappen ha già avuto modo di parlare con l’australiano, con cui ha un ottimo rapporto, sostenendo che sarebbe anche aperto a riaverlo come compagno di squadra in futuro nel caso si liberasse un posto: “Ho già parlato con Daniel la scorsa settimana, ho visto che è molto contento. A Silverstone ha avuto modo di guidare la nostra auto [la RB19], ma in generale è bello riaverlo in griglia, nella nostra famiglia”, ha spiegato l’olandese nella conferenza stampa del GP d’Ungheria.

“In realtà non ho mai voluto che se ne andasse! In generale abbiamo un buon rapporto, se Daniel avrà l’opportunità di tornare in Red Bull, tutto è aperto per lui”, ha poi aggiunto Verstappen quando gli è stato chiesto se avrebbe accolto Ricciardo a braccia aperte in caso di un ritorno in Red Bull”.

Se una parte della storia vede il sorriso del pilota di Perth come assoluto protagonista, dall’altra il pensiero torna anche a Nyck De Vries, il quale ha visto concludersi la sua esperienza in AlphaTauri dopo solo dieci gare. “Chiaramente, dall’altra parte mi dispiace per Nyck, è triste vederlo andare via, ma questo sport funziona così. Ma bisogna andare avanti, ci sono tante opportunità al di fuori della Formula 1, sono sicuro che si rimetterà in piedi”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“È una decisione difficile, ma se era già stata presa, non credo cambi molto quando poi si è verificato il cambio. Nyck è un ottimo pilota, lo ha dimostrato in ogni singola categoria a cui ha preso parte. Inoltre, quando la vettura è complessa da guidare, in particolare con questa nuova generazione di monoposto, quando sei un rookie, penso siano difficili da comprendere. Poi la vettura non è sicuramente la più competitiva del lotto”.

“Tutto ciò ha reso la situazione più complessa e alle volte hai bisogno di quei due-tre momenti in cui riesci a brillare raccogliendo un paio di punti. Purtroppo per lui, ciò non è successo e il team ha voluto cambiare qualcosa. Ma fa parte della F1, alle volte arrivi nel momento sbagliato e non funziona. Tutti pensano che, se non si fa bene in Formula 1 tutto sia finito, ma ci sono tante altre categorie in cui fare una grande carriera, ho parlato con lui la scorsa settimana e so che ha già delle buone opportunità”, ha raccontato Verstappen quando gli è stato chiesto un parere sul suo connazionale, sottolineando come abbia già delle chance al di fuori della categoria regina a ruote scoperte. Su di lui, infatti, avrebbero già messo gli occhi dei team di Formula E, ma sullo sfondo c’è anche un possibile ritorno alle gare Endurance.

Mettendo da parte il capitolo Ricciardo, Red Bull si è presentata in Ungheria con un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti, non ancora svelato in toto. Per ora si è visto solo un ingresso ancor più rastremato delle bocche dei radiatori, il quale lascia maggior spazio all’undercut nella parte sottostante, con un flusso maggiore d’aria verso il posteriore della monoposto: “Normalmente rendono la vettura più veloce, ma sono anche belli visivamente!”, ha detto scherzando Verstappen.

Parte del nuovo pacchetto introdotto da Red Bull per il GP d'Ungheria. Si notano le prese dei radiatori completamente modificate. Photo by: Giorgio Piola

“Questi aggiornamenti sono state pianificate da gennaio. Da questo punto di vista, non è una novità. Naturalmente, il team sta già lavorando alla vettura del prossimo anno, ma non è che all'improvviso ci siamo concentrati maggiormente su questi aggiornamenti. Il piano è stato messo in atto per l'intera stagione.

Secondo l’olandese, quella magiara non sarà la pista migliore per le caratteristiche della RB19, che predilige invece curvoni a media-alta velocità. Tuttavia, ciò non toglie che il punto di forza di questa vettura sia quello di riuscire a garantire buone prestazioni in qualsiasi condizione, in ogni condizione, aspetto dove invece soffrono gli avversari: “Sì, credo che sia dovuto principalmente alle caratteristiche della nostra vettura. Non credo che al momento siamo la squadra migliore in termini di alta carico, ma su tutti i circuiti abbiamo il miglior pacchetto con la macchina così com'è. Ma sì, qui si usa sempre la massima deportanza e le curve lente non sono sempre state il nostro punto di forza quest'anno, ma vedremo".