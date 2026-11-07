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Formula 1 Brasile

F1 | McLaren: la nuova ala anteriore cambia la filosofia della MCL40. Nel 2027 allungherà il passo

La squadra di Woking a Interlagos ha dato segni di risveglio, risultando l'unico team che ha introdotto importanti aggiornamenti tecnici nel tentativo di rendere la vettura papaya mano difficile quando è portata al limite. Si tratta di novità che vanno anche nella direzione della macchina del prossimo anno.

Franco Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 10:49

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ci si aspettava che alla fine del primo campionato con le nuove regole cominciasse una convergenza nelle scelte tecniche che portasse gradualmente le monoposto 2026 nella direzione delle soluzioni più prestazionali.

E, invece, si registrano molti ripensamenti rispetto alle scelte iniziali e la voglia di sperimentare ancora delle soluzioni, per trovare la base più stabile per pensare al progetto del 2027. La McLaren, infatti, abiura dal concetto della sua ala anteriore e, unica fra i top team, scommette sui piloni di sostegno che vengono spostati sul secondo flap che adesso assume la funzione portante.

La McLaren non si arrende all’idea che la MCL40 sia una monoposto difficile da guidare al limite e, sebbene manchino solo quattro gare alla conclusione del campionato 2026, continua a lavorare sullo sviluppo aerodinamico, nel tentativo di trovare il bilanciamento che impedisce ai piloti, Lando Norris e, soprattutto, Oscar Piastri, di estrarre tutto il potenziale della monoposto papaya.

McLaren MCL40: ecco la nuova ala anteriore che è cambiata in ogni dettaglio

Foto di: AG Galli

In Brasile lo staff tecnico guidato da Rob Marshall ha portato sia una nuova ala anteriore che posteriore. Davanti il nuovo profilo è facilmente riconoscibile perché i piloni di sostegno non si ancorano al profilo principale che ora è di corda cortissima e con un andamento poco curvilineo, visto che mostra solo un piccolo ricciolo prima di collegarsi al footplate.

Questa modifica sposta leggermente più indietro il centro di pressione aerodinamica e ha richiesto il ridisegno dei due flap mobili, con il secondo e il terzo elemento che sono caratterizzato da una corda maggiore. Rivista la paratia laterale che ha un bordo d’entrata che non è più a Esse con l’obiettivo di accrescere l’effetto out wash. L’intenzione è incrementare il carico aerodinamico senza pagarlo con più resistenza all’avanzamento.

Dettaglio della nuova ala posteriore della McLaren MCL40

Foto di: Roberto Chinchero

Nel retrotreno c’è una diversa combinazione dei due flap mobili pensata per il migliore sfruttamento dell’ala quando è aperta sui rettilinei di Interlagos e la beam wing è stata cambiata per dare più carico locale. Anche sul fondo c’è una modifica che risente delle novità introdotte davanti.

McLaren MCL40: ala posteriore nuova e modifiche anche alla beam wing

Foto di: AG Photo

La McLaren quest’anno ha pagato l’aver scelto la monoposto con l’interasse più corta (circa 150 millimetri) e nel 2027 si adeguerà al massimo passo concesso (3.400 millimetri) avendo una maggiore superficie del fondo in grado di generare downforce senza costare in resistenza all’avanzamento.

La scelta del “corto” era stata indotta dalla possibilità di arrivare più facilmente al peso minimo, ma gli svantaggi emersi a livello aerodinamico non hanno pagato, per cui ci sarà un adeguamento ai concetti degli avversari.

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