Analisi

Formula 1 Brasile

F1 | Antonelli non si ferma: il campione del mondo detta il passo a Interlagos

Il titolo mondiale conquistato in Messico non ha tolto motivazioni a Kimi, protagonista di un venerdì da riferimento sia sul giro secco sia nelle simulazioni di gara. La Mercedes sembra la monoposto da battere, ma Antonelli invita alla prudenza. E dopo la visita alla famiglia Senna, vincere sulla pista del suo idolo avrebbe un significato speciale.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 7 nov 2026, 08:43

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nessun segnale di appagamento, nessuna intenzione di concedersi una pausa dopo la conquista del titolo mondiale. Kimi Antonelli si è presentato a Interlagos con la stessa determinazione che lo ha accompagnato nella corsa al campionato, e il primo responso della pista è stato inequivocabile. Il neo campione del mondo ha chiuso il venerdì davanti a tutti, confermandosi il riferimento sia nelle simulazioni di qualifica che in quelle di gara.

Un inizio di weekend che conferma quanto Antonelli sia intenzionato a concludere la stagione nel migliore dei modi. La visita di martedì alla famiglia Senna ha aggiunto un'ulteriore motivazione: vincere sul circuito di casa del suo idolo avrebbe un significato particolare, soprattutto dopo le emozioni vissute negli ultimi giorni.

Il riferimento sul giro secco e nei long run

Nella seconda sessione di prove libere Antonelli ha preceduto Lando Norris di 253 millesimi e Max Verstappen di 259, ma sono state soprattutto le simulazioni di gara a confermare la competitività della Mercedes.

Kimi ha completato uno stint particolarmente lungo con gomme Soft, mantenendo un passo che, anche tenendo conto della durata delle diverse simulazioni e del degrado degli pneumatici, è risultato il migliore del gruppo. Numeri incoraggianti, soprattutto considerando che a Interlagos il degrado delle gomme è significativo e la capacità di mantenere un ritmo costante può fare la differenza sulla distanza.

“Non è andata male – ha commentato Antonelli – mi sono trovato bene con la macchina sul giro singolo. Sul passo gara c'è ancora qualcosa da migliorare, ma complessivamente le sensazioni sono buone e non vedo l'ora che arrivi domani”.

Un giudizio prudente, in linea con l'atteggiamento mostrato da Kimi anche nei momenti migliori della sua stagione.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Mercedes competitiva, ma c'è ancora margine

La W17 ha mostrato una particolare efficacia nel secondo e nel terzo settore, riuscendo a combinare velocità nei tratti guidati e prestazioni sui rettilinei. Un equilibrio che ha permesso ad Antonelli di costruire il vantaggio sugli avversari, nonostante qualche difficoltà ancora presente nella gestione del sottosterzo.

“È stato uno dei nostri venerdì migliori degli ultimi tempi dal punto di vista della competitività – ha spiegato Andrew Shovlin, responsabile delle operazioni in pista - nella Fp1 Kimi era molto a suo agio sul giro singolo, mentre George era più competitivo nei long run. Abbiamo potuto combinare gli aspetti migliori delle due configurazioni per la FP2, ottenendo un buon passo in entrambe le condizioni”.

Restano alcuni aspetti da perfezionare, in particolare i bloccaggi in frenata e il compromesso tra stabilità del posteriore nelle curve veloci e precisione dell'anteriore nei tratti più lenti. Anche Bradley Lord ha confermato le indicazioni positive, sottolineando però quanto il quadro possa cambiare con le temperature previste per sabato.

“Abbiamo iniziato subito bene con la macchina. Il passo gara è competitivo rispetto a Norris e Verstappen, ma ci aspettiamo una lotta molto serrata. Su una pista con tempi sul giro così brevi, anche un solo grado di temperatura dell'asfalto può fare la differenza”.

Il mondiale è già alle spalle, ora c'è un altro obiettivo

Il dato forse più significativo del venerdì brasiliano riguarda proprio l'atteggiamento di Antonelli. La conquista del titolo avrebbe potuto portare a un comprensibile calo di tensione, ma il pilota Mercedes sembra aver già archiviato i festeggiamenti.

“Abbiamo ancora un Mondiale Costruttori da vincere – ha ricordato Lord – e sia Kimi sia George sono determinati a completare il lavoro, anche per riconoscere l'impegno di tutte le persone a Brackley e Brixworth. Per Kimi, inoltre, questa è già la partenza verso il 2027. Vuole chiudere la stagione in modo positivo e portare questo slancio durante l'inverno”.

Antonelli, dal canto suo, non nasconde le ambizioni per il resto del weekend. “Credo che abbiamo una buona possibilità di lottare per la pole, anche se siamo tutti molto vicini. McLaren e Red Bull sono forti, quindi dovremo prepararci al meglio. Vedremo anche cosa succederà con il meteo”.

Interlagos è una pista alla quale Kimi è particolarmente legato. Lo scorso anno (weekend sprint) aveva conquistato due secondi posti e ora, con lo status di campione del mondo, punta a qualcosa di più. “È un posto che amo. Sarebbe fantastico lasciare questo weekend con un altro grande risultato. Farò tutto il possibile per mettermi nelle condizioni di riuscirci”. Dopo aver coronato il sogno di diventare campione del mondo, Antonelli ha già trovato un'altra motivazione.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Ghini: "Chi risolverà il rebus della Ferrari?"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Russell, la confessione dopo il mondiale di Antonelli: "Sono esausto di dovermi sempre rialzare"



Formula 1



Formula 1



Brasile



21 h



F1 | Russell, la confessione dopo il mondiale di Antonelli: "Sono esausto di dovermi sempre rialzare"





Ferrari, il caso Hamilton-Leclerc arriva a Interlagos: ora tocca a Vasseur risolvere la questione



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



Ferrari, il caso Hamilton-Leclerc arriva a Interlagos: ora tocca a Vasseur risolvere la questione





F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Antonelli riparte da Interlagos: "Zero pensieri, voglio continuare a vincere"

Ultime notizie





F1 | Antonelli non si ferma: il campione del mondo detta il passo a Interlagos



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



12 min



F1 | Antonelli non si ferma: il campione del mondo detta il passo a Interlagos





F1 | Ghini: "Chi risolverà il rebus della Ferrari?"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



40 min



F1 | Ghini: "Chi risolverà il rebus della Ferrari?"





F1 | Leclerc: "E' stato il venerdì con le sensazioni peggiori della stagione. Dobbiamo lavorare molto"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



10 h



F1 | Leclerc: "E' stato il venerdì con le sensazioni peggiori della stagione. Dobbiamo lavorare molto"





F1 | Kimi parte bene e punta alla pole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo buone chance"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



11 h



F1 | Kimi parte bene e punta alla pole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo buone chance"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti