F1 | Ferrari: la rossa in Canada non sa essere all'...altezza

La Ferrari ha sofferto la messa a punto della SF-24 a Montreal. La squadra del Cavallino non è riuscita a estrarre dalla rossa il reale potenziale contenuto nella vettura e tanto Charles Leclerc che Carlos Sainz si sono lamentati di una vettura semplicemente poco veloce.

Fred Vasseur non ha voluto dare troppi particolari sul weekend difficile del team di Maranello sull’isola di Notre Dame, ma ha accennato anche qualcosa sulla pressione delle gomme. La sensazione è che i dati che sono stati utilizzati per la preparazione della trasferta in Nord America non fossero precisi come sempre (c’è un nuovo asfalto a Montreal) e la rossa ha patito una grave carenza di grip che non si è risolta con l’incapacità di “accendere” la gomma, come è accaduto altre volte quest’anno all’inizio della stagione.

Abbiamo visto ripetutamente la Ferrari faticare nel primo tratto di pista per poi essere competitiva negli altri due, non appena gli pneumatici entravano nella finestra di funzionamento. Non è stato il caso del Canada, dove la SF-24 non ha mostrato un comportamento conosciuto, restando ben al di sotto del comportamento atteso su tutte e tre le parti del tracciato, con una soglia prestazionale decisamente minore non solo a Red Bull e McLaren, ma soffrendo anche contro Mercedes, Racing Bulls, Aston Martin e Williams.

Il diverso raffreddamento deòòa Ferrari SF-24 fra Monaco e il Canada dove la rossa è molto più chiusa Foto di: Giorgio Piola

È macroscopico che c’è stato qualcosa di anomalo che ha penalizzato le Ferrari. I tecnici di Maranello non lasciano trapelare alcuna informazione, ma il dubbio è che per affrontare la pista canadese con un asfalto dall’aderenza molto limitata e la necessità di aggredire i cordoli delle chicane per cercare i tempi, si siano deliberate monoposto con un’altezza da terra maggiore dal suolo rispetto alla mappa aerodinamica per cui sono state pensate. Durante il weekend non abbiamo mai visto le macchina spanciare con la tavola sull'asfalto, segno che la tendenza generale era quello di stare a misure di sicurezza.

Verrebbe da dire che la Mercedes in queste condizioni particolari abbia sofferto meno la perdita di carico aerodinamico, essendo quella fra i top che ne patisce di più la mancanza. La pole di George Russell non deve stupire: l’inglese ha trovato un mix di situazioni che hanno favorito la W15 e ne ha saputo approfittare.

La Ferrari, al contrario, potrebbe essere la monoposto che più ha sofferto lavorare in una finestra aerodinamica di compromesso (c’è la minaccia di pioggia anche per la gara), lasciando per strada più prestazione del previsto. È evidente che un conto è cercare il tempo per il giro secco con il serbatoio vuoto e un altro è preparare la corsa con gli oltre 100 kg di carburante del pieno.

Le due rosse in sesta fila potrebbero essere meno handicappate in configurazione gara, regalando quella rimonta fino alla soglia del podio che si era già vista l’anno scorso con la derelitta SF-23…