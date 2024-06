F1 | Verstappen: "Avrei firmato per il 2° posto, stiamo faticando"

A volte ottenere il miglior crono non basta per essere in Pole Position: è ciò che ha vissuto oggi Max Verstappen, autore dell'1'12"000 che gli sarebbe valso il primato nelle Qualifiche del Gran Premio del Canada.

Purtroppo per lui, lo stesso identico tempo era stato ottenuto in precedenza da George Russell, dunque la prima casella dello schieramento spetterà al portacolori della Mercedes davanti alla Red Bull del Campione del Mondo.

L'olandese si è presentato col volto un po' tirato una volta sceso dalla sua monoposto, ma ha cercato di prenderla con filosifia al termine di una sessione tutt'altro che semplice che lo ha visto soffrire a lungo nelle tre manche.

"E' andata così, ma nel complesso penso che abbiamo fatto una buona Qualifica perché è dall'inizio del weekend che troviamo tutto piuttosto complicato, per cui accetto il secondo posto, che avrei firmato prima di iniziare le prove di oggi", ammette Verstappen, ancora una volta in difficoltà dopo quanto vissuto al GP di Monte Carlo.

"A Monaco mi sentivo bene, semplicemente non era la pista adatta per la nostra vettura e a dirla tutta, anche in questo fine settimana non è che la preparazione sia andata benissimo per ora".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Patrick Vinet / Motorsport Images

Partire in prima fila gli darà comunque l'occasione di giocarsi il successo, ma bisognerà preparare bene ogni minimo dettaglio per rendere la vettura di Milton Keynes imprendibile.

"Siamo tutti molto vicini e ciò renderà la gara entusiasmante. Domani dovremo vedere come gestire le gomme, inoltre c'è il punto interrogativo della pioggia, che continua ad andare e venire".

"Attaccare fin da subito? Ci penseremo, al momento non è una cosa che mi preoccupa molto".