F1 | Russell: "Pole frutto delle novità, ora ci siamo anche noi"

George Russell è vistosamente soddisfatto per la Pole Position conquistata in Canada al termine di una Qualifica che dire tiratissima è niente.

L'1'12"000 centrato dal britannico non è in realtà stato sufficiente per essere realmente il più rapido in pista perché qualche istante dopo è transitato sul traguardo il solito Max Verstappen ad eguagliare al millesimo la sua prestazione.

Da regolamento, però, spetta all'alfiere Mercedes il primato, essendo stato lui il primo dei due a concludere la tornata migliore, dunque a Montréal la Red Bull sarà sulla seconda casella della prima fila.

"Sono contentissimo! Già a Monaco abbiamo visto che qualcosa era riuscito a svoltare rispetto ad inizio stagione, il grande lavoro effettuato dietro le quinte in azienda ci ha permesso di essere qui ora, il che è emozionante", ha commentato Russell.

"Le condizioni sono risultate variabili in tutte le sessioni e la Q3 non è stata la migliore in realtà, ma sono contento di aver azzeccato il giro buono".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

La Mercedes si è rivelata molto competitiva e dunque si potrà inserire nella lotta per il vertice, dopo tanto tempo di sofferenze.

"Andiamo meglio in curva, abbiamo finalmente trovato le condizioni ideali e che cercavamo da tantissimo tempo, dopo aver sofferto sottosterzo e sovrasterzo negli ultimi due anni. Un sollievo!"

"E' veramente fantastico, ma questo è solo il primo passo. Ora dobbiamo puntare alla vittoria. Ce la faremo? Perché no..."

"Ci proveremo sicuramente, la vettura ha dato sensazioni fantastiche, dopo gli aggiornamenti introdotti a Monaco ci sentiamo davvero in lotta e in gara attaccheremo".