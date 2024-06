F1 | Ecco perché in pole ci sarà Russell anche se Verstappen ha lo stesso tempo

Tuttavia, è stato il pilota della Mercedes ad ottenere la pole position, la sua seconda in F1 dopo quella inaugurale in Ungheria nel 2022. È stata la prima volta dal 1997 che gli appassionati hanno assistito ad una situazione del genere.

Cosa succede quando due piloti di F1 ottengono lo stesso tempo nelle qualifiche?

Il quarto paragrafo dell'articolo 39.4 del Regolamento sportivo FIA della F1, cioè il punto (iv), stabilisce che: "Se due o più piloti fanno registrare tempi identici durante la Q1, la Q2 o la Q3 o la SQ1, la SQ2 o la SQ3, la priorità sarà data al pilota che l'ha fatto per primo".

In altre parole, il pilota che ha fatto segnare il tempo prima dell'altro è in vantaggio. In Canada, Russell ha fatto segnare il tempo più veloce e Verstappen lo ha eguagliato.

In realtà, il britannico della Mercedes ha avuto un'altra occasione, nella quale però non è riuscito a migliorarsi, portando alla curiosa situazione con lui e Verstappen entrambi accreditati di un tempo di 1'12"000.

L'ultima volta che è successo

Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Heinz-Harald Frentzen fecero registrare esattamente lo stesso tempo nelle qualifiche del GP d'Europa della stagione 1997, un 1'21"072.

La pole position andò a Villeneuve, che era stato il primo a tagliare il traguardo, e il giorno dopo ha vinto il campionato del mondo dopo la nota polemica con Schumacher.

In quel periodo le qualifiche di F1 erano molto diverse, con una sessione di un'ora, quindi Villeneuve fece segnare il suo tempo 15 minuti prima di Schumacher e Frentzen ancora più tardi del tedesco.

Due piloti di F1 sono mai arrivati alla pari in una gara?

No, non è mai successo che due piloti arrivassero al traguardo di una gara di F1 in parità.

Il distacco minore alla fine di una gara si è verificato nel GP degli Stati Uniti del 2002, quando la Ferrari ottenne una doppietta e Rubens Barrichello prese la bandiera a scacchi con soli 11 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Schumacher.