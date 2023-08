WRC | Rovanpera infortunato a costole e schiena

Kalle Rovanpera porta ancora addosso gli strascichi dell'incidente che lo ha messo fuori dai giochi al Rally di Finlandia, proprio mentre era al comando dell'evento davanti al compagno di squadra Elfyn Evans e a Thierry Neuville, i suoi rivali per il titolo iridato WRC.

Il campione in carica del Mondiale Rally ha annunciato oggi via social di essere costretto a saltare un evento di drift che si terrà in Germania in questo fine settimana a causa di diversi dolori che ancora si fanno sentire e si è procurato in Finlandia.

Kalle è dolorante ad alcune costole e alla schiena, postumi del primo impatto contro una roccia e del successivo capottamento della sua GR Yaris Rally1 numero 69.

"Sfortunatamente devo saltare DMEC rd. 5 Germany. Nell'incidente al Rally di Finlandia mi sono infortunato un po' alle costole e alla schiena, dunque per riprendermi completamente per i prossimi rally [del WRC] ho deciso di saltare questo evento. Ho provato a guidare un po' qualche giorno fa, ma era troppo doloroso. Torneremo al DMRC per il round finale che si terrà in Polonia! Sarà fantastico! Ci vediamo là".

Rovanpera ha deciso di saltare l'evento tedesco per recuperare appieno la sua forma fisica e farsi trovare pronto al Rally dell'Acropoli, che si terrà nel fine settimana che andrà dal 7 al 10 settembre sugli sterrati della Grecia.

Per lui il prossimo evento WRC sarà molto importante, perché sarà chiamato ad aprire tutte le prove speciali del venerdì essendo il leader del Mondiale Piloti, ma avrà il compito di rintuzzare gli attacchi di Elfyn Evans e Thierry Neuville, i quali si sono avvicinati molto grazie ai rispettivi risultati ottenuti in Finlandia e al contemporaneo ritiro del finnico.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 after the crash Photo by: McKlein / Motorsport Images

Il 22enne di Toyota Racing si è procurato forti dolori a costole e schiena nell'incidente di cui è stato protagonista nella PS8 del Rally di Finlandia, la Myhnpaa 2 di 15,51 chilometri. Al chilometro 11,1 ha perso il posteriore della sua GR Yaris puntando prima il muso verso destra, guardando il bosco, poi dalla parte opposta per via dell'effetto pendolo.

La ruota posteriore destra è finita nel fossato e ha colpito una roccia, che l'ha fatta sbalzare in aria. Rovanpera e il suo navigatore Jonne Halttunen sono poi finiti a testa in giù, con la Yaris capottata e ferma sul tetto appena fuori dalla traiettoria ideale, poco prima di una curva sinistrorsa. I due sono stati traditi dalla pioggia e dal fango, gli stessi elementi che invece avevano consentito loro di prendere la vetta dell'evento.

"E' stato, lasciami dire, un incidente stupido. Non ho mai avuto l'impressione che potessimo fare l'incidente in quel punto della curva e nemmeno di avere quella reazione della macchina", ha avuto modo di dire Rovanpera una volta tornato al Parco Assistenza dopo le visite mediche di rito.