WRC | Hyundai svela gli equipaggi per il Rally Acropoli

Il Rally di Finlandia è terminato solo da poche ore, ma Hyundai Motorsport ha dato un'importante informazione in vista del prossimo appuntamento, il Rally dell'Acropoli che si terrà sugli sterrati della Grecia.

L'evento ellenico, che si terrà dal 7 al 10 settembre, potrebbe essere un altro palcoscenico favorevole per Hyundai e, soprattutto, per Thierry Neuville, autore di un doppio podio tra Rally Estonia e quello di Finlandia che, assieme al ritiro di Kalle Rovanpera nell'evento di casa, lo ha fatto tornare in lizza per l'iride.

Anche per questo motivo Hyundai ha deciso di puntare su una line up piloti veloce e affidabile per l'Acropoli, formata dai tre migliori equipaggi possibili per uno degli impegni cruciali della stagione 2023 del WRC.

Sulla prima Hyundai i20 N Rally1, la numero 11, ci saranno Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga è stato autore di un doppio risultato importante tra Estonia e Finlandia che li ha rilanciati nel Mondiale. Lo scorso anno all'Acropoli portarono a casa il loro primo successo su sterrato da quando corrono assieme. Quest'anno andranno alla caccia del bis, avendo una posizione di partenza interessante rispetto a Kalle Rovanpera e a Elfyn Evans.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Sulla seconda i20 N Rally1, contrassegnata dal numero 4, ci saranno Esapekka Lappi e Janne Ferm. I due finlandesi vorranno riscattarsi dopo l'incidente che li ha messi fuori dai giochi nella lotta per il podio e per la vittoria nell'evento di casa appena trascorso. Il loro adattamento alla vettura coreana è stato veloce e di ottimo livello, avranno anche una posizione di partenza perfetta per provare ad aiutare Neuville nel corso del rally, qualora ce ne fosse bisogno.

Dani Sordo e Candido Carrera sono la novità di Hyundai per l'Acropoli. L'equipaggio spagnolo correrà sulla terza i20 N Rally1, riconoscibile dal numero 6 sulle fiancate, tornando così titolari dopo diverse settimane. L'ultimo evento a cui avevano preso parte con il team di Alzenau è stato il Safari Rally, andato in scena nella seconda parte del mese di giugno.

Sia in Estonia che in Finlandia la terza i20 è stata affidata a Teemu Suninen e Mikko Markkula, equipaggio prescelto per sostituire quello formato dal compianto Craig Breen e James Fulton. E' possibile che Suninen e Markkula possano essere impiegati in un altro evento da qui al termine della stagione, ma Sordo dovrebbe essere il prescelto per correre la maggior parte degli eventi restanti del 2023.