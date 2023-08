WRC | Hyundai: arrivano novità a ottobre. Ma potrebbe essere tardi

Hyundai Motorsport continua a inseguire Toyota Racing in tutti i Mondiali messi in palio dal WRC 2023: quello Piloti e quello Costruttori, ma non solo. Pur essendo migliorata in maniera evidente rispetto al Rallye Monte-Carlo 2022, la i20 N Rally1 ha ancora del divario da colmare rispetto alla sempre competitiva GR Yaris Rally1.

Il dato che meglio rappresenta il divario di cui stiamo parlando è il numero di vittorie ottenute dalle due vetture. Quella giapponese è già a quota 7 (frutto di successi ottenuti da Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans) mentre quella coreana è ferma a 1, il Rally Italia Sardegna finito nelle mani di Thierry Neuville a inizio giugno.

Al Rally Estonia Hyundai ha calcolato di aver perso 0"17 per chilometro rispetto alle Toyota. Il divario è risultato molto simile anche in Finlandia, rally svolto lo scorso fine settimana in cui Thierry Neuville ha colto un buon secondo posto alle spalle di Elfyn Evans.

Il team diretto da Cyril Abiteboul aveva già dichiarato in tarda primavera che le i20 N Rally1 avrebbero avuto a disposizione sì degli aggiornamenti, ma non nella finestra estiva. L'arrivo tardivo di François-Xavier Demaison dalla Williams - ora nuovo direttore tecnico - è stato uno dei motivi, ma anche lo studio, la progettazione e la realizzazione degli stessi ha bisogno di tempo.

La prossima finestra d'omologazione è prevista a ottobre, e Hyundai ha messo nel mirino proprio quel mese, in cui si terranno tra le altre cose il terzultimo e il penultimo appuntamento del Mondiale.

"I risultati ottenuti in Estonia e Finlandia sono lo specchio del nostro pacchetto allo stato attuale", ha dichiarato Abiteboul a Motorsport.com. "Dobbiamo semplicemente essere soddisfatti del passo che abbiamo tenuto rispetto al nostro dell'anno scorso. Ma abbiamo bisogno di farne altri per il futuro".

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Le cifre non mentono, sono fatti. Siamo stati indietro di 0"17 per chilometro [rispetto a Toyota] e questo è il passo che dobbiamo trovare nella vettura attraverso un mix di ottimizzazione di ciò che abbiamo, ma anche con gli sviluppi. Questi, però, richiedono un po' di tempo".

"Sappiamo che siamo in sovrappeso e ci manca un po' di stabilità al posteriore, che è anche carico aerodinamico, e probabilmente il vantaggio in termini di velocità massima che avevamo in passato".

"Sono sicuro che tutti i concetti e le idee che abbiamo in fabbrica possano darci di più rispetto ai 0"17 di cui abbiamo bisogno. Si tratta di trovare un modo per implementarli nella vettura e speriamo di poterlo fare prima del 2027".

"Naturalmente sfrutteremo la finestra di ottobre. Abbiamo dei piani chiari sul modo in cui vogliamo utilizzare questi jolly, ma francamente è molto limitato visto il lavoro che ci aspetta per rendere la vettura più affidabile. Non dimentichiamo i problemi che abbiamo avuto in Kenya, che non sono del tutto fuori portata".

"Sappiamo che dobbiamo rendere la vettura più leggera e più veloce, quindi queste sono le tre cose che dobbiamo fare e tre jolly a disposizione sono molto limitanti".

"E' un'enorme frustrazione, perché abbiamo una fabbrica, un ufficio progettazione, una produzione e tutte le risorse, ma non siamo in grado di fare ciò che vorrebbero i nostri reparti a causa del regolamento. Le cose stanno così", ha concluso Abiteboul.

Hyundai si trova a 67 punti di distacco da Toyota Racing nel Mondiale Costruttori e mancano ancora 4 rally al termine della stagione. Colmare il gap è quasi impossibile, mentre diversa è la situazione nel Mondiale Piloti. Grazie al secondo posto ottenuto in Finlandia e al contemporaneo ritiro di Kalle Rovanpera, Thierry Neuville ha riaperto i giochi per il titolo.

Stando a quanto affermato da Abiteboul - ovvero che le prossime novità arriveranno con la finestra d'omologazione di ottobre - la domanda sorge spontanea: non sarà troppo tardi? Aver saltato la finestra estiva per arrivare con aggiornamenti validi più avanti può essere un bene, ma quando stai lottando per vincere almeno un titolo, rischi di gettare al vento le tue possibilità. A ottobre, ammesso che le novità facciano il loro esordio a inizio mese, il team avrà a disposizione 3 eventi per provare a vincere il tanto agognato titolo Piloti. Difficile possa bastare.