WRC | Hyundai deciderà presto se correre con 4 macchine nel 2024

Hyundai Motorsport potrebbe fare un altro passo importante nel Mondiale Rally 2024, ossia schierare ben 4 vetture per tutta la stagione aggiungendone una alle tre con cui partecipa da anni al WRC.

La decisione a tal riguardo sarà presa entro la fine del mese di settembre, mese in cui la Casa coreana sarà impegnata nel Rally dell'Acropoli prima e, all'inizio di ottobre, al Rally del Cile.

Tra i due eventi, Hyundai deciderà se procedere con questo progetto. Si tratta di una scelta importante: servirà il budget necessario per aggiungere la quarta macchina, ma dovrà anche essere trovato un equipaggio che possa giustificare l'esborso di denaro supplementare.

Va ricordato che Dani Sordo e Candido Carrera non prendono parte a una stagione intera del WRC da qualche anno e che, probabilmente, non vorranno più essere al via della stagione da titolari, impiegabili così per tutti i 14 eventi che verranno svolti a partire dall'anno prossimo.

"Sono ancora intenzionato a creare qualcosa di nuovo e fresco per il prossimo anno", ha dichiarato il team principal di Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, a Motorsport.com. "Penso che noi come team e forse anche lo sport abbiamo bisogno di rischiare e fare le cose in maniera un po' diversa".

"Credo che tutti noi abbiamo la responsabilità di portare qualcosa di diverso a questo sport. Non si tratta solo di fare numeri con le vetture con cui partecipiamo. Vogliamo assicurarci che ci sia qualcosa di sensato per tutti. Penso che i cambiamenti siano ragionevoli, ma devo assicurarmi che tutti e tutto siano allineati in questa direzione".

"Francamente ci sono molte parti della vettura che hanno tempi di consegna lunghi, quindi dobbiamo prendere una decisione in fretta e credo che la fine di settembre sia il termine ultimo. Uno dei componenti della vettura sarà anche l'equipaggio che eventualmente bisognerà scegliere".

"Se vogliamo 4 vetture, dobbiamo assicurarci di avere 4 equipaggi validi in grado di sfruttare il materiale che mettiamo loro a disposizione. Le 4 vetture rappresentano un investimento da parte di Hyundai".

A tal proposito, Hyundai ha per ora un solo pilota sotto contratto per il 2024. Questo è Thierry Neuville. Abiteboul ha già fatto sapere di essere intenzionato a discutere il rinnovo anche del secondo pilota titolare, Esapekka Lappi, il quale ha stupito per essere riuscito a integrarsi bene con il team e con la i20 N Rally1 molto in fretta.

Teemu Suninen ha fatto il suo esordio al volante della i20 N Rally1 al Rally Estonia chiudendo quinto, mentre in Finlandia ha fatto meglio, chiudendo quarto e a pochi secondi dal gradino più basso del podio. Il finnico potrebbe vedere il proprio programma allargarsi nel 2024.

Da definire anche il futuro di Dani Sordo. In questo caso lo spagnolo potrebbe prendere due strade ben distinte. La prima lo vedrebbe correre solo alcuni eventi dei 14 che comporranno il calendario dell'anno prossimo, mentre l'altra lo porterebbe ad appendere il casco al chiodo e occupare un ruolo all'interno del team, ma non come pilota.

Da non dimenticare la presenza di Emil Lindholm. Il campione WRC2 in carica è arrivato da poco ad Alzenau dopo aver difeso i colori di Skoda nell'ultimo biennio. Fa parte del programma di sviluppo piloti rilanciato di recente dalla Casa coreana.