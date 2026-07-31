MotoGP | Joan Mir spiega perché Gresini è la scelta giusta dopo le difficoltà in Honda

Joan Mir ha fame di nuovi successi dopo quattro anni difficili in Honda, spiegando perché ha scelto di lasciare il posto in squadra ufficiale per passare alla Gresini Recing, team satellite di Ducati.

A causa della mancanza di comunicazione da parte della Honda riguardo alla nuova era della MotoGP da 850 cc, Mir ha deciso di prendere in mano la situazione, firmando un contratto biennale con il team romagnolo per il 2027-2028. Sarà la prima volta che lo spagnolo correrà per una scuderia satellite in MotoGP, avendo gareggiato esclusivamente per squadre ufficiali sin dal suo debutto nella classe regina nel 2019.



In seguito all’improvvisa uscita di scena della Suzuki alla fine del 2022, Mir è approdato alla Honda nel momento di maggiore crisi del team in MotoGP, con le difficoltà competitive che lo hanno persino costretto a contemplare un ritiro anticipato. Tuttavia, da quando la RC213V ha registrato notevoli miglioramenti lo scorso anno, ha conquistato diversi podi e ritrovato la forma, anche se le frequenti cadute continuano a impedirgli di diventare il pilota Honda con il maggior numero di punti.

Parlando del suo passaggio alla Gresini, il Campione del 2020 ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare un nuovo capitolo, mentre si prepara a prendere il posto di Alex Marquez come nuovo leader della squadra.

“Come potete immaginare, è un passo molto naturale che dovevo compiere. Sono felicissimo”, ha dichiarato a MotoGP.com.

“Penso che la Gresini sia un posto davvero fantastico. Credo che stessero cercando qualcuno molto simile a me. Dopo quattro anni difficili qui dove mi trovo, ho voglia di fare qualcosa di più. Penso che la Gresini fosse l’opzione migliore per me. Tutti i piloti che hanno avuto hanno ottenuto successi. Questo mi dà molta fiducia. E non vedo l’ora di iniziare.”

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Gresini si è rapidamente affermata come una delle scuderie satellite di maggior successo della MotoGP da quando, nel 2022, ha interrotto il sodalizio con l’Aprilia per diventare cliente Ducati.

In così poco tempo, il team ha offerto opportunità sia a piloti esperti che a esordienti: i fratelli Marquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e, più recentemente, Fermin Aldeguer hanno tutti conquistato vittorie di gara in sella alle Desmosedici.

Inoltre, Gresini è stata più volte elogiata per la sua atmosfera familiare, che permette ai piloti di ricostruire la propria carriera in un ambiente meno stressante.

Alla domanda se stesse cercando di replicare ciò che ha fatto Marc Marquez dopo aver lasciato la Honda per passare in Gresini, Mir ha risposto: “Sì, beh, diciamo pure entrambi i fratelli Marquez. È stata una mossa molto simile a quella che sto facendo io. Sono stati quattro anni molto difficili qui, ma nei quali non ci siamo mai arresi. Abbiamo anche portato avanti il lavoro di squadra in questi anni, anche se i risultati non sono arrivati. Penso che sia un’eredità che rimarrà qui, e sarà fantastico".

«Ricordo il 2023, il pacchetto che avevamo allora e quello che abbiamo adesso. In un weekend pazzesco, ora possiamo conquistare un podio. Prima non era così. Quindi, sì, sono semplicemente contento dei progressi che abbiamo fatto qui e anche di ciò che ci aspetta".

Mir ha ammesso che la prospettiva di ricongiungersi con il suo ex caposquadra Frankie Carchedi ha influenzato la sua decisione di unirsi alla Gresini.

“Come potete immaginare, questo ha giocato un ruolo importante nella mia decisione perché conosco Frankie da tempo e insieme abbiamo ottenuto grandi successi. E per il prossimo anno, conoscendolo, penso che avremo già molto lavoro fatto. Ed è fantastico".

“Sono felicissimo. Grazie anche a tutto il team per la fiducia che ripone in me. Inoltre, credo molto nel progetto e in ciò che possiamo realizzare. Penso che sia promettente"