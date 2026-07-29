MotoGP | Alex Marquez: "La lotta per il titolo 2026 è apertissima perché i piloti commettono tanti errori"

Alex Márquez è convinto che la lotta per il titolo MotoGP 2026 sia apertissima a causa del maggior numero di errori commessi dai piloti di testa rispetto al passato.

La serie si appresta ad affrontare un'intensa battaglia per il Mondiale nella seconda metà della stagione, con i primi cinque in classifica separati da soli 24 punti in vista del Gran Premio di Gran Bretagna della prossima settimana.

Si tratta del divario di punti più ridotto tra i primi cinque piloti dopo 11 round di stagione dall’inizio dell’era MotoGP nel 2002.

Mentre le ultime tre stagioni sono state tutte appannaggio della Ducati, l’ascesa dell’Aprilia ha portato in gioco più contendenti, con Jorge Martín in testa al campionato davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi al quarto posto. Marc Márquez guida la carica della Ducati al terzo posto, con Fabio di Giannantonio anch’egli in lizza al quinto.

Ma Alex Marquez ritiene che l’intensità della lotta per il titolo non sia dovuta solo all’emergere dell’Aprilia come rivale agguerrito della Ducati, sostenendo che anche la mancanza di costanza abbia giocato un ruolo fondamentale.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi ha commesso una serie di errori nel corso di giugno dopo aver mostrato una forma strepitosa all’inizio della stagione, Martín è caduto cinque volte durante il weekend di Barcellona e ha gettato al vento un altro risultato importante in Ungheria, mentre il Campione in carica Márquez è caduto mentre era in testa al GP di Spagna dopo essere partito dalla pole.

"Penso che nessuno sia riuscito a essere davvero costante. Nessuno è riuscito a essere al top per tutto il weekend", ha affermato il pilota di Gresini.

"Sembra che quest’anno la situazione sia un po’ più aperta perché i piloti stanno commettendo più errori rispetto all’anno scorso, rispetto a qualche anno fa, e anche rispetto al 2024 e al 2023. Quindi, tutto è ancora in ballo".

"È piuttosto interessante e migliore per i tifosi. Ma nessuno sta rendendo a un livello costante. Penso che l’unico ad aver dimostrato costanza all’inizio della stagione sia stato Marco. Purtroppo si è infortunato e non ha avuto molta fortuna in queste ultime gare".

“Sarà comunque interessante vedere, dopo la pausa estiva, quale pilota riuscirà a dimostrare quella costanza; chi ci riuscirà ne trarrà vantaggio. Ogura avrebbe ottime possibilità di dimostrarla, e anche Marc. Tuttavia, Martin è in testa, zitto zitto, è lì anche lui. Quindi, sarà piuttosto interessante fino alla fine.”

Alla domanda su chi sia il favorito per il titolo del 2026, Marquez ha scherzato: “Di sicuro, non io".

Le sue dichiarazioni contrastano con quelle di Francesco Bagnaia, che ha respinto l’ipotesi secondo cui i piloti in testa al campionato non vogliano vincere il titolo.