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La MotoGP potrebbe fare una esibizione ad Austin in occasione del GP di F1

Liberty Media, a capo di entrambe le serie, sta valutando la possibilità di far scendere in pista al COTA i prototipi del Motomondiale durante il fine settimana del circus. La coincidenza con il GP d'Australia non pare essere un problema e i team stanno cercando di capire chi mandare in Texas e quali mezzi schierare.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Pre-race air show

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il sogno di molti appassionati di motori, ovvero quello di riunire sullo stesso circuito e nello stesso evento un Gran Premio di Formula 1 e uno di MotoGP, potrebbe essere sempre più vicino a realizzarsi.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Liberty Media, titolare dei diritti di entrambi i campionati, sta valutando la possibilità che la MotoGP metta in pista i propri prototipi in un'esibizione che dovrebbe svolgersi durante il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di F1, in programma per la fine di ottobre.

L’idea è che le moto compiano alcuni giri del tracciato in un momento qualsiasi del weekend, in modo che il pubblico presente possa vederle in prima persona. Il fatto che la gara coincida con il GP d’Australia di MotoGP (ultima edizione a Phillip Island), significherebbe che i piloti titolari non potranno essere in azione sulle cosiddette 'MotoGP Show Bikes', ovvero versioni da competizione dell’anno in corso o degli anni precedenti.

Inizialmente, si era valutata la possibilità che fossero piloti storici legati a ciascuna scuderia o marca, ma questi dettagli sono ancora da definire.

I responsabili dell’area promozione del MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) hanno già avviato un dialogo con i vari Costruttori per comunicare loro le proprie intenzioni riguardo a questa iniziativa di marketing, che rientra nel piano di espansione e penetrazione del Motomondiale negli Stati Uniti.

I team sostengono l’iniziativa

A questo punto, non è ancora chiaro chi si farà carico dei costi di spedizione delle moto e del personale necessario per la loro messa in funzione.

Finora, la maggior parte delle scuderie disponeva di moto sportive decorate nello stile di quelle della MotoGP, che inviavano agli eventi promozionali. Tuttavia, il nuovo accordo siglato con il promotore del campionato stabilisce una serie di impegni che i partecipanti devono rispettare. Tra questi figura la disponibilità di prototipi di MotoGP funzionanti.

In attesa che MotoGP SEG e i team trovino un accordo sui dettagli, entrambe le parti considerano questa iniziativa molto allettante, nell’interesse comune di fare il possibile per conquistare nuovi appassionati negli Stati Uniti, uno degli obiettivi che il campionato si è prefissato.

In tal senso, l’acquisizione di Dorna, lo storico promotore della MotoGP, da parte di Liberty Media, ha fatto sì che molti iniziassero a fantasticare sull’idea di far coincidere due Gran Premi delle rispettive discipline nello stesso fine settimana.

Motorsport.com ha appreso che la discussione ha effettivamente avuto luogo negli uffici dei dirigenti, ma che non vi è nulla di concreto nel breve termine.  

 

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